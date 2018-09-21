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BM Suriye'deki savaş suçlarını soruşturuyor

21.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

BM’nin savaş suçlarını soruşturma mekanizmasının başındaki tahkikat hakimi Marchi-Uhel, Suriye’de savaş suçu teşkil ettiği tahmin edilen ve dava açılmasıyla sonuçlanabilecek iki soruşturma yürüttüğünü açıkladı.

BM Suriye'deki savaş suçlarını soruşturuyor

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından atanan tahkikat hakimi Catherine Marchi-Uhel, Suriye’de savaş suçu teşkil edebilecek olaylarla ilgili olarak sonrasında dava açılabilecek iki soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Soruşturmalarında özellikle çok ciddi vakaları seçtiğini belirten Marchi-Uhel, bunlar vasıtasıyla 2011'den bu yana devam eden Suriye savaşında yaşanan vahşeti ortaya koymayı hedeflediğini söyledi.

Cenevre’de gazetecilere açıklama yapan Fransız hakim Marchi-Uhel, soruşturmalarında savaşa katılan bütün tarafları araştırdığını ifade etti. Marchi-Uhel her ne kadar gazetecilere yaptığı açıklamalarda sonradan dava konusu olabilecek iki soruşturmasındaki şüphelilerin adlarını açıklamasa da, dava açılması durumunda bu isimlerin açıkça belirtileceğini ve davaların bu kişilere karşı açılacağını söyledi.

Marchi-Uhel, Suriye'deki savaşta suç teşkil eden hareketleri araştırmak üzere BM tarafından 2016'da kurulan Uluslararası, Tarafsız ve Bağımsız Mekanizma'nın (UTBM) Başkanı. UTBM, Suriye'de savaş suçu işlediğinden şüphelenilen bireyleri soruşturan bir kuruluş. Kuruluşun amacında savaş suçu teşkil edebilecek hareketleri bulmak, kaydını tutmak ve sorumluları doğrudan hedef almak yer alıyor.

Dava nasıl açılabilir?

Kendisinin dava açma yetkisinin bulunmadığını belirten Marchi-Uhel, ancak yürüttüğü soruşturmanın sonuçları doğrultusunda ulusal veya Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) gibi uluslararası mahkemelerin dava açabileceklerini ifade etti.

2011-2017 yılları arasında Suriye savaşındaki savaş suçu iddialarını inceleyen BM Suriye Araştırma Komisyonu'nun (COI) üyesi Carla Del Ponte, Suriye'de yedi yıl boyunca işlenen suçların tamamen cezasız kaldığını belirterek istifa kararı aldığını açıklamıştı. Del Ponte, istifasının nedeninin bu durumdan duyduğu hayal kırıklığı olduğunu söylemişti.

AFP,DW/DÇÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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