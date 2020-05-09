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BM: Suriye'deki terör grupları yeniden yapılanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 09.05.2020 18:05 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, IŞİD ve diğer terör örgütlerinin korona krizini fırsat bilerek Suriye’de yeniden yapılanmaya gittiğini açıkladı.

BM: Suriye'deki terör grupları yeniden yapılanıyor

Bölgede artan şiddet bu gelişmeye yoruluyor.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, bütün dünyanın korona kriziyle mücadele ettiği şu dönemde IŞİD ve diğer terör örgütlerinin ve gruplarının Suriye’de yeniden yapılanmaya gittiğini açıkladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, kuruluşun Cenevre'deki merkezinde yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu saatli bir bombaya benzetti ve bunun asla dikkatten kaçmaması gerektiğine vurgu yaptı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, sadece Nisan ayında örgütlerin kendi yaptığı patlayıcılarla düzenlediği saldırılarda 35 sivilin hayatını kaybettiğini tespit ettiklerini duyurdu. Mart ayında ise bu rakamın 7 olduğu bildirildi. Saldırıların çoğunun, Türk ordusu ile müttefiki grupların ve Kürtlerin baskın olduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin kontrolündeki kuzey ve doğu bölgelerinde düzenlendiği açıklandı.

Sadece Nisan ayında 35 sivil öldü

28 Nisan’da Afrin’de bir pazara bomba yerleştirilen bir yakıt tankeriyle düzenlenen saldırıda 29’u sivil 51 kişi hayatını kaybetti. Şam hükümetinin kontrol ettiği güneyde ise Mart başından beri 17 sivilin öldüğü bildiriliyor. 4 Nisan’da da Dara’da düzenlenen saldırıda 9 polis yaşamını yitirmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Türkiye ile Rusya'nın İdlib ve çevresi için kararlaştırdığı ve Mart ayında yürürlüğe giren ateşkese büyük ölçüde uyulduğunu açıkladı. Kuruluş, bütün dünyanın koronavirüs ile mücadeleye odaklandığı son haftalarda ise özellikle belirlenmiş hedeflere yönelik saldırıların arttığını duyurdu. Komiserlik, bunu bölgedeki grupların yeniden yapılanmasıyla bağlantılı olduğu yorumunu yapıyor.

Suriye’de 2011 yılında Şam hükümetini protestoyla başlayan olaylar Ortadoğu’da büyük bir savaşa dönüştü. İnsan hakları kuruluşları, savaşta şimdiye kadar 500 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini bildiriyor.

dpa,epd / ETO,ET

©️ Deutsche Welle Türkçe

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