BM: Suriye'nin kuzeyinden 400 bin kişi kaçtı

BM İnsan Hakları Komiseri de Şam yönetiminin Rusya destekli operasyonlarını kınadı.Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Ofisi, Suriye'nin kuzeybatısında Şam yönetiminin isyancı gruplara karşı üç ay önce başlattığı askeri operasyonlar yüzünden 400 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Açıklamada Suriyelilerin Türkiye sınırında zaten kapasitesinin üzerinde dolu olan mülteci kamplarına sığındığı belirtildi.

Suriyelilerin durumuyla ilgili bir açıklama yapan BM İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet de uluslararası toplumu İdlib'te sivillerin yaşadığı acıya duyarsız kalmakla suçladı. Rus ve Suriye birliklerini hastaneleri, okulları ve pazar yerlerini bombalamakla suçlayan Bachelet, "Bunlar sivil hedefler ve bu saldırıların sıklığı ve şiddeti dikkate alındığında tesadüfî olması tamamen olasılık dışı görünüyor" şeklinde konuştu.

Sivillere yönelik hedefli saldırıların cezaî soruşturma gerektiren savaş suçları olduğunu belirten Bachelet, Türkiye, Rusya ve diğer güçlerin çatışmaların sona ermesi ve savaşan tarafların da masaya oturması için nüfuzlarını kullanması gerektiğini vurguladı.