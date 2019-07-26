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BM: Suriye'nin kuzeyinden 400 bin kişi kaçtı

26.07.2019 17:47 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeybatısındaki askeri operasyonlar nedeniyle son üç ayda yaklaşık 400 bin Suriyeli evini terk etti.

BM: Suriye'nin kuzeyinden 400 bin kişi kaçtı

BM İnsan Hakları Komiseri de Şam yönetiminin Rusya destekli operasyonlarını kınadı.Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Ofisi, Suriye'nin kuzeybatısında Şam yönetiminin isyancı gruplara karşı üç ay önce başlattığı askeri operasyonlar yüzünden 400 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Açıklamada Suriyelilerin Türkiye sınırında zaten kapasitesinin üzerinde dolu olan mülteci kamplarına sığındığı belirtildi.

Suriyelilerin durumuyla ilgili bir açıklama yapan BM İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet de uluslararası toplumu İdlib'te sivillerin yaşadığı acıya duyarsız kalmakla suçladı. Rus ve Suriye birliklerini hastaneleri, okulları ve pazar yerlerini bombalamakla suçlayan Bachelet, "Bunlar sivil hedefler ve bu saldırıların sıklığı ve şiddeti dikkate alındığında tesadüfî olması tamamen olasılık dışı görünüyor" şeklinde konuştu.

Sivillere yönelik hedefli saldırıların cezaî soruşturma gerektiren savaş suçları olduğunu belirten Bachelet, Türkiye, Rusya ve diğer güçlerin çatışmaların sona ermesi ve savaşan tarafların da masaya oturması için nüfuzlarını kullanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye sınırındaki kamplara sığındılar

Şam birliklerinin operasyon başlattığı İdlib vilayeti, isyancı grupların kontrolündeki son bölge. Geçen Eylül ayında Rusya ve Türkiye'nin arabuluculuğunda isyancı gruplarla Şam arasında ateşkes kararı alınmış, ancak ateşkes hayata geçirilememişti. Şam, Nisan ayında da müttefiki Rusya'nın desteğiyle İdlib'de cihatçı ve diğer isyancı gruplara karşı askeri operasyon başlattı. Bölgedeki kentlerin ve köylerin tamamen boşaldığı bilgisini veren BM, Türkiye sınırındaki kamplara sığınanların zor koşullar içinde yaşadığına işaret etti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre hava saldırıları ve çatışmalarda Nisan ayından bu yana 180'den fazlası çocuk olmak üzere 730'dan fazla sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor. Ancak Türkiye'nin bu adımını kınayan bir açıklama yapan Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Suriye ve halkının egemenliği ve birliği ile halkının ve halkının birliğine açıkça müdahaleci bir saldırı oluşturan Amerikan-Türk uzlaşmalarının kesin bir şekilde reddettiğini" duyurdu.

AFP/HS,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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