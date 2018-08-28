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BM, Suudi Arabistan, BAE ve Yemen hükümetinden bazı kişilerin uluslararası suçlardan yargılanması gerektiğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 10:26 | Son Güncelleme

BM, Suudi Arabistan, BAE ve Yemen hükümetinden bazı kişilerin uluslararası suçlardan yargılanması gerektiğini bildirdi.


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BM Cenevre Yemen

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