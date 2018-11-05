BM Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini tartışıyor

Uluslararsaı Af Örgütü Riyad'ın yaptıklarından sorumlu tutulmasını talep etti.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepkilerin odağında olan Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini tartışıyor. Konseyin her ülke için dört yılda bir düzenlediği "Evrensel Dönemsel Değerlendirme" adını taşıyan toplantıda Riyad yönetiminin Yemen'deki iç savaşta oynadığı role de değinilecek.

İnsan Hakları Konseyi'nin merkezinin bulunduğu Cenevre'de Pazartesi günü düzenlenen toplantıda, Suudi Arabistan heyeti Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eleştirilere karşı savunma yaptı. Riyad yönetimi başlattıkları soruşturmanın cinayeti planlayanlara yönelik olduğunu belirtti. Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar el Ayban, Kral Selman'ın cinayetin arkasındakileri ortaya çıkarmaları için savcılara talimat verdiğini belirtti.

İnsan hakları savunucuları cinayetten Riyad yönetiminin sorumlu olduğunu savunuyor. Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Direktörü Samah Hadid, BM üyelerinin Suudi Arabistan'ın yaptıklarını görmezden gelmeyi bırakmasını istedi. Hadid, BM üyelerinin Suudi Arabistan'ın zalimliğini titizlikle inceleyerek ülkede ve Yemen'de daha fazla yaşanabilecek insan hakları ihlallerinin önüne geçmeye çağırdı.