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BM Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini tartışıyor

05.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen toplantıda Kaşıkçı cinayeti ile gündemde olan Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili ele alınıyor.

BM Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini tartışıyor

Uluslararsaı Af Örgütü Riyad'ın yaptıklarından sorumlu tutulmasını talep etti.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle tepkilerin odağında olan Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini tartışıyor. Konseyin her ülke için dört yılda bir düzenlediği "Evrensel Dönemsel Değerlendirme" adını taşıyan toplantıda Riyad yönetiminin Yemen'deki iç savaşta oynadığı role de değinilecek.

İnsan Hakları Konseyi'nin merkezinin bulunduğu Cenevre'de Pazartesi günü düzenlenen toplantıda, Suudi Arabistan heyeti Kaşıkçı cinayetiyle ilgili eleştirilere karşı savunma yaptı. Riyad yönetimi başlattıkları soruşturmanın cinayeti planlayanlara yönelik olduğunu belirtti. Suudi Arabistan İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Bandar el Ayban, Kral Selman'ın cinayetin arkasındakileri ortaya çıkarmaları için savcılara talimat verdiğini belirtti.

İnsan hakları savunucuları cinayetten Riyad yönetiminin sorumlu olduğunu savunuyor. Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Direktörü Samah Hadid, BM üyelerinin Suudi Arabistan'ın yaptıklarını görmezden gelmeyi bırakmasını istedi. Hadid, BM üyelerinin Suudi Arabistan'ın zalimliğini titizlikle inceleyerek ülkede ve Yemen'de daha fazla yaşanabilecek insan hakları ihlallerinin önüne geçmeye çağırdı.

Kaşıkçı'nın oğullarından çağrı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci ve Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın oğulları, Riyad yönetiminden babalarının cesedinin kendilerine teslim edilmesini istedi. CNN International televizyon kanalına konuşan Abdullah Kaşıkçı ile Salah Kaşıkçı, bundan sonra amaçlarının babalarının cesedini alıp, Medine'de aile mezarlığına defnetmek olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmada Kaşıkçı'nın cesedinin parçalanarak yok edildiğini belirlemişti.

Riyad'ın Yemen'deki operasyonları

Toplantıda Yemen'deki iç savaşa da değinileceği açıklandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon, 2015'ten bu yana Yemen'deki İran destekli isyancı Husilerin kontrolünde olan bölgeleri bombalıyor. Hava saldırılarında şimdiye kadar en az 10 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Diğer yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın, Yemen'deki iç savaşa siyasi çözüm bulunması için BM Güvenlik Konseyi'ne baskı yapacağı bildirildi. Hunt'ın, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile görüşmesinin ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin BM Güvenlik Konseyi nezdinde atacağı adımın tam ateşkesi güvence altına alacağı belirtildi. Açıklamada, İngiltere'nin nasıl bir adım atacağına ayrıntı verilmedi

İsimleri gizli kalması koşuluyla Reuters'e açıklama yapan BM'deki diplomatlar, İngiltere'nin ABD ile birlikte Yemen'deki çatışmaları durdurmak için bir karar taslağı üzerinde çalıştığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen hafta Yemen'deki savaşı durdurmanın zamanı geldiğini belirtmişti.

dpa,AFP,rtr/GY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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