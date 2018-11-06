BM: Suudilerin harekâtı hastanedeki 59 çocuğu tehdit ediyor

Çocuklardan 25'i yoğun bakım ünitesinde.Yemen'de üç yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun destek verdiği merkezi hükümete bağlı güçlerin Hudeyde kentindeki askeri harekâtı birçok çocuğun hayatını tehdit ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Salı günü yazılı bir açıklama yaparak, Kızıldeniz kıyısındaki kentteki çatışmaların El Tevra Hastanesi'nde tedavi gören ve 25'i yoğun bakım ünitesindeki 59 çocuğun hayatını tehdit ettiğini duyurdu. UNICEF'in açıklamasına göre kentin güneyindeki hastanenin 500 metre yakınına kadar yaklaşan top atışı ve bombardımandan dolayı giriş ve çıkışlarda sorun yaşanıyor. Bildiride ayrıca "Eğer liman hasar görür, yıkılır ya da bloke edilirse ölü sayısı felaket bir düzeye ulaşabilir" ifadesi kullanıldı. Husiler: Koalisyonun ilerleyişini durdurduk Hudeyde kentini elinde bulunduran Husiler de Salı günü bir açıklama yaparak Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin ilerleyişini durduklarını öne sürdü. Son birkaç günde en az 30 savaşçılarını kaybettiklerini belirten Husiler, aynı zamanda birkaç sivilin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Associated Press ajansının bölgedeki tanıklara dayandırdığı haberinde çatışmalar dolayısıyla sokaklarda cesetler birikirken, kentin dış mahallelerinde yanmış ve kullanılamaz hale gelmiş araçlar kaldırılmayı bekliyor. Çatışmalar şiddetlendi İnsani yardım malzemesi de dâhil olmak üzere malların dörtte üçü ülkeye Hudeyde limanı giriş yapıyor. Hudeyde Limanı'nı abluka altına alan merkezi hükümete bağlı güçler, İran'ın desteklediği Husileri liman bölgesinden ve kentten uzaklaştırmayı hedefliyor. Son beş günde şiddetlenen çatışmalar nedeniyle kentte birçok kişinin mahsur kaldığı tahmin edilirken, abluka nedeniyle ülkenin geri kalanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamayan insani yardımdan dolayı yüz binlerce kişinin hayatı tehdit altında. ABD'nin Ekim ayı sonunda 30 gün mühlet tanıyarak çatışmaların sonlandırılması ve barış görüşmelerinin başlaması talebinde bulunduğu ülkede insani yardımın giriş kapısı niteliğindeki Hudeyde kenti ve limanı halen Husilerin elinde bulunuyor. En büyük insani kriz