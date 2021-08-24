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BM Taleban'ın İdamlar ve İnsan Hakları İhlallerine Dikkat Çekti

24.08.2021 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan’da Taleban’ın insan haklarına aykırı uygulamaları ve idamlar yaptığına dair haberler aldıklarını söyledi

BM Taleban'ın İdamlar ve İnsan Hakları İhlallerine Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan’da Taleban’ın insan haklarına aykırı uygulamaları ve idamlar yaptığına dair haberler aldıklarını söyledi. Bachelet, ellerine ulaşan bilgilerin güvenilir kaynaklardan geldiğine dikkat çekti.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Cenevre’de düzenlenen forumda konuştu. Bachelet, Taleban’ın Afganistan’ın birçok bölgesinde idamlar gerçekleştirdiği, kadınlara yönelik kısıtlamalar getirdiği ve protestolara engel olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Bachelet, Taleban’ın özellikle kadınlara yönelik tutumlarının kırmızı çizgi olması gerektiğini söyledi.

İnsan Hakları Yüksek Komiseri “Afganistan’da kadınlar, gazeteciler ve geçtiğimiz yıllarda örgütlenen sivil toplum kuruluşlarının liderleri için ciddi korkular söz konusu. Bununla birlikte ülkede yaşayan azınlık gruplar da şiddet ve baskı riski altındalar. Son aylarda Taleban’ın ülkede saldırılar ve idamlar yaptığına dair haberler var” dedi.

Birleşmiş Milletler Bağımsız Uzmanları da yaptıkları ortak açıklamada, Afganistan’da Taleban’ın eve v dolaşarak aramalar yapması nedeniyle çok sayıda insanın korku içerisinde saklanmaya çalıştıklarını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı Pakistan’ın çağrısıyla yapılan forumun ardından Afganistan’daki insan hakları ihlallerine ilişkin taslak bir kararın kaleme alınarak yapılanların kayda geçirilmesi hedefleniyor.

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