"BM, tarafları masada görmek istiyor"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu ayın son haftasında New York’ta Cumhurbaşkanı Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşeceğini belirten Spehar, görüşmelerin mevcut durum ve muhtemel gelişmelerin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

BM Temsilcisi Spehar, bir saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, görüşmenin BM Genel Kurulu öncesi rutin temaslar çerçevesinde olduğunu ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Temsilcisi Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs müzakerelerinden beklentisinin, tarafların müzakere masasına döndüğünü ve çözüm sürecine katkı koyacak güven arttırıcı adımlar attığını görmek olduğunu söyledi.

- BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs müzakerelerinden beklentisi

Akıncı ve Anastasiadis ile görüşmelerinde bir sonraki süreci konuştuğunu dile getiren Spehar, "Liderler, bir yıldan uzun bir süredir Kıbrıs konusunda görüşme yapmadı. BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs müzakerelerinden beklentisi; tarafların müzakere masasına döndüğünü ve çözüm sürecine katkı koyacak güven arttırıcı adımlar attığını görmek." değerlendirmesine bulundu.

Spehar, BM Güvenlik Konseyinin çözüm için ortaya koyacağı çabaları desteklediğine dikkati çekerek, Kıbrıs müzakerelerindeki bir açılımın liderlere bağlı olduğunu kaydetti.

Genel Sekreter Guterres, Akıncı ve Anastasiadis’in New York’ta üçlü bir toplantıda bir araya gelme olasılığının sorulması üzerine Spehar, bu konuda bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Kıbrıs müzakereleri, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreterinin Eski Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Müzakerelerde, geçen yıl temmuz ayında İsviçre'nin Crans-Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği", "Mülkiyet", "Yönetim-Güç Paylaşımı", "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

