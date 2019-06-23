HABER

BM Tarım ve Gıda Örgütü Genel Direktörü Çinli Çü Dongyü oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

BM Tarım ve Gıda Örgütü'nün Genel Direktörlüğüne Çinli Çü Dongyü seçildi - FAO Genel Sekreterliği koltuğuna ilk defa Çinli bir aday oturdu

MADRİD (AA) - Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan Birleşmiş Milletler (BM) Tarım ve Gıda Örgütü'nün (FAO) yeni Genel Direktörü Çinli Çü Dongyü oldu.

FAO Genel Direktörlüğü için yapılan seçimi, rakipleri Fransız Catherine Geslain-Laneelle ve Gürcü Davit Kirvalize'yi geride bırakan Çinli Çü kazandı.

FAO'nun 191 üyesinin kullandığı seçimde, Çü oyların 108'ini, Laneelle 71'ini ve Kirvalize de 12'sini aldı.

FAO tarihinin 9. Genel Direktörü olan ve bu göreve seçilen ilk Çinli olma özelliğine sahip Çü, yaptığı teşekkür konuşmasında, "40 yıldır yürütülen açık politika ve başarılı reform sürecinden sonra vatanıma teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Seçim kampanyası boyunca yoksulluk, açlık, kuraklık sorunu olan bölgelere modern ve dijital tarım teşviki vaadlerinde bulunan Çü, Çin'in Yeni İpek Yolu projesinin üçüncü ülkelere önemli yatırımlar içerdiğini vurgulamıştı.

Çü'nün FAO Genel Direktörlüğüne seçilmesi, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yaşandığı bir döneme denk gelmesi açısından da dikkati çekti.

Çin Tarım Bakan Yardımcısı olan Çü, Brezilyalı Jose Graziano da Silva'dan devralacağı ve 4 yıl boyunca sürdüreceği FAO Genel Direktörü görevine 1 Ağustos'ta başlayacak.

Öte yandan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi ve Roma'daki BM kuruluşları nezdindeki Daimi Temsilci görevini yürüten Büyükelçi Murat Salim Esenli, FAO Genel Konferansı'na katılarak, Genel Direktör seçiminde Türkiye adına oy kullandı.

Büyükelçi Esenli, FAO Genel Konferansında yaptığı konuşmada, yeni Genel Direktör Çü'yü Çince tebrik ederek, başarılar diledi. Esenli ayrıca, Türkiye'nin, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerine getirilmesi kapsamında Çü'nün ihtiyaç duyacağı desteği sağlamaya ve iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?
15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) FAO Genel Direktörü Çinli Qu Dongyu seçildi FAO Genel Sekreter seçimi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Savaşın ayak sesleri: Saldırı düzenlendi

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

Acele etmesi gözlerden kaçmadı! Sebebi ortaya çıktı

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul seçim sonuçları açıklandı!

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

Anadolu Ajansı'ndan veri akışı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

Sonraki belediye seçimleri ne zaman? Bir daha ne zaman sandığa gideceğiz?

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yaptı

Sandığa giderken hayatını kaybetti

Sandığa giderken hayatını kaybetti

Seçim gününde kalp nakli

Seçim gününde kalp nakli

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Menderes Türel'in annesi toprağa verildi

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

Şezlonglar boş kaldı! Kuzey Ege'de gözler tatilcileri aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.