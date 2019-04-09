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BM Temsilcisi Griffiths, Sana'da Husilerin lideriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 05:40 | Son Güncelleme

BM Temsilcisi Griffiths, Sana'da Husilerin lideriyle görüştü

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Sana'da Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile bir araya geldi.

Husilerin sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Sana'yı ziyaret eden Griffiths'in Husilerin lideriyle bir araya geldiğini bildirdi.

Abdusselam, Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyon güçleri tarafından yaratılan engellemelerden uzak bir şekilde, İki tarafın, Stockholm'de Hudeyde vilayetiyle ilgili yapılan anlaşmanın bir an önce uygulanmasının zorunlu olduğu konusunu ele aldıklarını belirtti.

Ülkede çöken insani duruma ilişkin konuların görüşüldüğünü dile getiren Abdusselam, uygulanan ablukanın zalimce, ticarete ve hareket özgürlüğüne keyfi kısıtlamalar getirdiğini kaydetti.

Husilerin sözcüsü Abdusselam, BM'nin, Arap koalisyonu tarafından "abluka" olarak nitelediği uygulamanın sonlandırılması için rolünü yerine getirmediğini vurguladı.

Abdusselam, Husi liderin görüşmede, çok ağır bir ihlal olmasına rağmen, koalisyon güçlerinin işgali altındaki bölgelerde kadınların kaçırılmasına ilişkin konunun BM'de gerektiği gibi kınamaya maruz kalmadığına dikkati çektiğini belirtti.

BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths, geçen çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile de bir araya gelmişti.

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