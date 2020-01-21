BM temsilcisi Libya'da mavi berelilere karşı

BM temsilcisi Gassan Selame, Libya'ya uluslararası bir barış gücü gönderilmesine karşı.BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'ndan sonra gündeme gelen Libya'ya uluslararası barış gücü gönderilmesi önerisini geri çevirdi. Alman Die Welt gazetesine konuşan Selame, "Libya'da yabancı birlikler kabul görmüyor. Ayrıca uluslararası toplumu da Libya'ya askeri birlik göndermeye hazır bulmuyorum" şeklinde konuştu. Bu tür askeri bir operasyon için çaba göstermediğini belirten Selame, amacının şu anda devam eden eden ateşkesi kalıcı hale dönüştürmek olduğunu söyledi. Selame, Libya'da şu anda mavi berelilere gerek olmadığını, ancak sadece az sayıda askeri gözlemci gönderilebileceğini belirtti.

Libya'da çatışan tarafların ateşkesin görüşüleceği ortak askeri komitede bir araya gelmeyi kabul etmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Selame, Berlin'de başlatılan süreci koordine edecek uluslararası bir komisyonun da oluşturulduğunu ve bu komisyonun da Şubat ayı ortasında yine Berlin'de toplanacağını söyledi. BM Libya Misyonu'nun başkanlığını büyük olasılıkla Almanya ile ortak yürüteceklerini ifade eden BM temsilcisi, Berlin'deki konferansı bir başarı olarak niteleyerek "Benim amacım, diğer katılımcı ülkeleri aynı masanın etrafında bir araya getirmekti. Ve büyük zorluklara rağmen bunu başardık" şeklinde konuştu.