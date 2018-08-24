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BM temsilcisinden Türkiye'ye Suriye daveti

24.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura’nın Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasına ilişkin görüşmelere Türkiye, Rusya ve İran’ı da davet ettiği bildirildi.

BM temsilcisinden Türkiye'ye Suriye daveti

Görüşmeler 11-12 Eylül’de Cenevre’de yapılacak.Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, İran ve Rusya'yı Suriye konusunda görüşmeler için İsviçre'nin Cenevre kentine davet ettiği bildirildi. BM Sözcüsü, Suriye Özel Temsilcisi de Mistura’nın Türkiye, İran ve Rusya’yı 11-12 Eylül tarihlerinde Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri için Cenevre’ye davet ettiğini açıkladı.

Sözcü, Suriye'de yeni bir anayasa oluşturulması için kurulması planlanan komiteye ilişkin görüşmelere paralel olarak aralarında ABD’nin de bulunduğu ülkelerle de görüşmelerin öngörüldüğünü ifade etti. Ancak sözcü bu toplantıya ilişkin olarak tarih vermedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Temmuz ayının sonunda Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komitenin oluşturulması sürecinin tamamlanması için Türkiye, Rusya ve İran'dan heyetlerle Eylül ayında Cenevre'de bir toplantı gerçekleştirmeyi planladığını açıklamış, ancak toplantı tarihi vermemişti.

Astana süreci

Suriye'de yedi yılı aşkın süredir devam eden ve 350 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde 2017 yılında başlatılan Astana sürecine Türkiye, Rusya ve İran garantörlük ediyor. Görüşmelere Suriye hükümeti ve muhaliflerin temsilcileri de katılıyor. Garantör ülkelerin liderleri ayrıca üçlü zirveler gerçekleştirerek Suriye konusuna çözüm arıyor. Üç ülkenin liderinin bir sonraki zirvesinin İran’ın başkenti Tahran’da yapılması planlanıyor.

Bu görüşmelere paralel olarak Suriye konusunda istişarelerde bulunmak üzere Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılacağı dörtlü bir zirvenin İstanbul'da düzenlenmesi öngörülüyor.

DW,rtr/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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