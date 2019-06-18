BM temsilcisinin istifasının ardından Batı Sahra sorunu

Buhubza, Cenevre'de gerçekleşen son görüşmelerde farklı tarafların gösterdiği ciddiyet ve ilerleme kaydetme arzusu nedeniyle BM genel sekreterinin yeni bir Batı Sahra temsilcisi ataması halinde dahi görüşmelerin durmasını öngörmediğini ifade etti.

Köhler'in Batı Sahra konusuna ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) raporlar sunduğu, bunların görüşüldüğünü ve bazı tavsiye kararları alındığını kaydeden Buhubza, "Görüşmelerin devamı kişilere değil, BMGK'nin kanaatine bağlı." dedi.

Faslı uzmanların bir bölümü, Köhler'in istifasının çözümü etkilemeyeceğini savunurken bir kısmı da istifayla beraber Cenevre sürecinin askıya alınacağını öngörüyor.

Batı Sahra konusunda ABD yönetimindeki sağcıların uyguladığı baskıdan söz edilebileceğine dikkati çeken Buhubza, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton'ın başını çektiği muhafazakarlar Fas'ın Washington'un tarihi ve stratejik ortağı olduğunu, çıkarlarına zarar verilmemesi görüşünü savunan kutupların bulunduğunu kaydetti.

- Ufukta düzelme yok

Batı Sahra ve Sahel uzmanı Abdulfettah el-Fatihi, Köhler'in çözüm önerisi bölgenin durumuna ilişkin kendi gözlemlerini, görüşmelerini ve gerçekleştirdiği ziyaretler doğrultusunda geliştirdiğine değinerek, "İstifa Cenevre görüşmelerinin sona ermesi anlamına geliyor. Yakın bir süreçte bu sorun için çözüm göremeyiz." diye konuştu.

"En azında ufukta anlaşmazlık konusunda bir düzelme görünmüyor." değerlendirmesinde bulunan Fatihi, Cezayir'de siyasi ve anayasal sorunların olduğunu, Moritanya'da ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağından dolayı konunun asıl taraflarının iç istikrara sahip olmadığını ifade etti.

Batı Sahra uzmanı Fatihi, söz konusu ülkelerden bu konuda siyasi bir vaat almanın şu aşamada mümkün olmadığını belirtti.