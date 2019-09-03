BM toplantılarına ameliyat engeli

Geçtiğimiz yıl uğradığı saldırı sonucu dördüncü kez ameliyata girecek olan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tekerlekli sandalyede dahi olsa Birleşmiş Milletler genel kurul toplantılarını katılacağını açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun, 2018 yılının Eylül ayında seçim kampanyası esnasında uğradığı bıçaklı saldırının ardından dördüncü kez ameliyat olacağı ve Birleşmiş Milletler genel kurul toplantılarını kaçıracağı belirtildi. Toplantılara katılmak isteğini belirten Bolsonaro, "Toplantıya katılıp Amazon yangınlarını konuşmak istiyorum" dedi. Bolsonaro’nun doktoru Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan ameliyat sonrası Bolsonaro’nun 10 gün dinlenmesi gerektiğini açıkladı. Bolsonaro ise yaptığı açıklamada 24 Eylül’de gerçekleştirilecek BM Genel Kurul toplantısına tekerlekli sandalyede bile olsa katılacağını belirterek, "Toplantıya katılmak istiyorum. Amazon hakkında konuşacağım" ifadelerini kullandı. Bolsonaro’nun toplantılara katılamaması durumunda ise yerine bir temsilci gönderilecek.