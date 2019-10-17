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BM, Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 23:16 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Sözcülüğü: - "Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden, Türkiye ve ABD arasında yapılan görüşmeler ve Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için BM Şartı ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'deki krize etkili çözüm bulmak için hala uzun bir yol olduğu kaydedildi.

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ABD BM Suriye Türkiye

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