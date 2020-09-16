BM: Türkiye Suriye Milli Ordusu'nu kontrol altına almalı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Arap Cumhuriyeti Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda, Suriye'de savaşan taraflar savaş suçu işlemekle suçlanırken, Türkiye'ye de kontrolü altındaki bölgelerdeki muhalif grupları kontrol altına alma çağrısı yapıldı.

Komisyon tarafından dün Cenevre'de tanıtılan raporda, Suriye rejiminin yanı sıra silahlı muhalifler ve terör milislerinin de sivillere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu olduğunun altı çizildi. 2020'nin ilk altı aylık dönemini kapsayan raporda, sivillerin kaçırılma, keyfi tutuklama, tecavüz ve kasıtlı olarak öldürmenin kurbanı olduğu, ev ve mallarının yağmalandığı ifade edildi.

Raporun tanıtım toplantısında konuşan Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, 2011 yılından bu yana süren savaşta hiç bir tarafın "elinin temiz olmadığını" belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

"Suriye Milli Ordusu savaş suçu işlemiş olabilir"

"Afrin, Resulayn ve çevrelerindeki bölgelerde, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu esir alma, kötü muamele, işkence ve tecavüz gibi savaş suçları işlemiş olabilir" diyen Pinheiro sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye bu ihlallerin engellenmesi ve kontrolü altındaki bölgelerde sivillerin korunmasının sağlanması için görevini yapmalıdır."