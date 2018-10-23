BM: 'Türkiye Talep Ederse Kaşıkçı İçin Uluslararası Soruşturma Başlatılması Değerlendirilir'

Birleşmiş Milletler İstanbul’da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda uluslararası soruşturma açılmasına ilişkin başta Türkiye olmak üzere kendilerine bir talep gelirse değerlendirileceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, düzenlenen günlük basın toplantısında ‘Kaşıkçı cinayeti’ konusunda soruları yanıtladı. BM Genel Sekreteri Antonino Guterres’in Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası bir soruşturulma başlatılması konusunda tavrının ne olacağıyla ilgili bir soruyu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün parlamentoda Cemal Kaşıkçı ile ilgili yaptığı konuşma diğer gelişmeleri takip ediyor. Genel Sekreter’in hafta sonunda konuyla ilgili yaptığı açıklamaya ek yeni bir şey yok. Eğer durumda bir değişiklik olur ve bize bu yönde bir talep gelirse bunu değerlendiririz . Genel sekreter bağımsız bir soruşturma yapılması konusunda hala aynı fikirde” dedi. “BM’nin soruşturma başlatması için resmi talep gelmesi şart” Sözcü Hak’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kaşıkçı Cinayeti konusunda BM bünyesinde başlatılacak bir uluslararası soruşturmaya şeffaf bir şekilde katkı sağlayacaklarını açıklamasının ardından Genel Sekreter Guterres’in BM’nin bağımsız bir soruşturma başlatılması için bir açıklama yapıp yapmayacağı soruldu.

Sözcü Hak, “Açıklama yapmak yeterli olmaz.Biz BM’nin uluslararası bir soruşturma başlatması için resmi bir talep bekleyeceğiz. Bu talep Türkiye’den olabilir. Resmi başvuru sonrasında elde ettiğimiz nihai bilgiler doğrultusunda bir karar vereceğiz.” dedi. “Genel Sekreter bu konuda neden sessiz kalıyor?” Basın toplantısında bir başka gazeteci de birçok uluslararası özgürlük kuruluşunun BM’den uluslararası soruşturma başlatılması yönünde talepleri olduğunu, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’in de Kaşıkçı cinayetini BM’nin kuracağı uluslararası bağımsız bir soruşturma komisyonunun araştırması yönünde talebi olduğunu hatırlatarak "Genel Sekreter Guterres bu konuda niye sessiz kalıyor?” diye sordu. Sözcü Hak soruya, “Biz bu konuda sessiz kalmadık. Defalarca görüşümüzü tekrarladık. Genel Sekreter bu konuda bağımsız bir soruşturma istiyor. BM’nin başlatacağı soruşturmanın başarılı olması için tarafların arasında işbirliği şart. Biz bu konuyla alakalı ülkelerden bir talep almalıyız" dedi.