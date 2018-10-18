BM: Türkiye ve Rusya İdlib için süreyi uzatacak

Radikal grupların 15 Ekim'e kadar bölgeden çekilmesi öngörülüyordu.Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahtan arındırılmış bölge kurulması için öngörülen süreyi uzatmayı planladığını duyurdu. Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Egeland, bu durumun bölgede yaşayan 3 milyon sivil için "büyük bir rahatlama" anlamına geldiğini söyledi.

"Diplomasi için biraz daha vakit olacak" diyen Egeland, "Rusya ve Türkiye'nin iyimser olduğunu, müzakere yoluyla daha fazlasının başarılabileceğini duymak beni sevindirdi. İdlib'deki çatışmalara bir ara verilmesini sağlayacak olan anlaşmayı uygulamak konusunda genel olarak çok olumlular" değerlendirmesini yaptı.

Egeland, radikal grupların İdlib'den çıkartılmasını öngören Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının nasıl işleyeceğine dair hâlâ "cevapsız bir milyon soru" olduğuna da dikkat çekti.

BM yetkilisi, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çatışmalardan kaçmak için evlerini terk edenlerin mallarına el konulmasına olanak tanıyan kararnamesinin de geri çekildiğini bildirdi.