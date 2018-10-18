HABER

BM: Türkiye ve Rusya İdlib için süreyi uzatacak

18.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

BM'nin Suriye insani yardım koordinatörü, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahtan arındırılmış bölge kurulması için verilen süreyi uzatacağını duyurdu.

Radikal grupların 15 Ekim'e kadar bölgeden çekilmesi öngörülüyordu.Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahtan arındırılmış bölge kurulması için öngörülen süreyi uzatmayı planladığını duyurdu. Cenevre'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Egeland, bu durumun bölgede yaşayan 3 milyon sivil için "büyük bir rahatlama" anlamına geldiğini söyledi.

"Diplomasi için biraz daha vakit olacak" diyen Egeland, "Rusya ve Türkiye'nin iyimser olduğunu, müzakere yoluyla daha fazlasının başarılabileceğini duymak beni sevindirdi. İdlib'deki çatışmalara bir ara verilmesini sağlayacak olan anlaşmayı uygulamak konusunda genel olarak çok olumlular" değerlendirmesini yaptı.

Egeland, radikal grupların İdlib'den çıkartılmasını öngören Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatının nasıl işleyeceğine dair hâlâ "cevapsız bir milyon soru" olduğuna da dikkat çekti.

BM yetkilisi, Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın çatışmalardan kaçmak için evlerini terk edenlerin mallarına el konulmasına olanak tanıyan kararnamesinin de geri çekildiğini bildirdi.

De Mistura'nın ardından Egeland da görevi bırakıyor

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya danışmanlık yapan Egeland Kasım sonunda görevi bırakacağını açıkladı. Görevden ayrılmak için doğru bir zaman olduğunu dile getiren Egeland, Suriye'deki savaşta yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. Egeland, yeni bir ekibin görevi devralacağını aktardı.

De Mistura da Çarşamba günü yaptığı açıklamada dört yıldır yürüttüğü özel temsilcilik görevini bırakacağını duyurmuştu. Bu kararına kişisel nedenleri gerekçe gösteren de Mistura, ailesine zaman ayırmak istediğini söylemişti.

Jeffrey: İdlib anlaşması çatışmaları dondurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den de İdlib anlaşmasına ilişkin bir açıklama geldi. Çarşamba günü Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından basın toplantısı düzenleyen Jeffrey, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge kurmak için varılan mutabakatın "önemli bir adım" olduğunu ve Suriye'de yedi yıldır süren savaşı "dondurduğunu" dile getirdi. Jeffrey "Mutabakat önemli bir adım çünkü sadece İdlib'deki çatışmayı durdurmadı, çatışmalar esasen başka yerlerde de dondu" diye konuştu.

Eylül ayının ortasında Rusya ile Türkiye arasında varılan İdlib mutabakatı, Suriye'nin kuzeyinde yer alan vilayette 15-20 kilometrelik bir silahsızlandırılmış bölge oluşturulmasını öngörüyor. Mutabakat çerçevesinde bölgede hakim olan radikal grupların 15 Ekim'e kadar bu bölgeden ayrılmaları hedefleniyordu. Ancak, İdlib'in yaklaşık yarısını elinde bulunduran, terör örgütleri listesindeki Heyet Tahrir Şam'ın bölgeden çekilmediğine yönelik haberler geliyor.

İdlib ve çevresi, El Kaide ile bağlantılı Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) aralarında yer aldığı grupların elindeki son kale olma özelliğini taşıyor. İdlib mutabakatı, Rusya ve Suriye ordusunun yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı bölgeye yönelik geniş çaplı askeri operasyon düzenlemesinin önüne geçmek amacıyla sağlanmıştı.

Rtr,AFP,dpa/ÖA,BK

©Deutsche Welle Türkçe

PARTNER5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!5 dakikada kötü nefes kokusunu yok ediyor!
Trump'tan Meksika sınırını kapatma tehdidiTrump'tan Meksika sınırını kapatma tehdidi
'Türkiye’nin AP’nin Kararlarına İhtiyacı Var Ama Hükümet Benimle Görüşmedi''Türkiye’nin AP’nin Kararlarına İhtiyacı Var Ama Hükümet Benimle Görüşmedi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İlginizi Çekebilir

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Ekonomik krizde son durum: Morglar doldu, insanlar bozuk et yiyor!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD, Suudi Arabistan'a '72 saat' verdi

ABD, Suudi Arabistan'a '72 saat' verdi

Çin uzaya 'yapay Ay' göndermeyi hedefliyor

Çin uzaya 'yapay Ay' göndermeyi hedefliyor

Kanada hepten 'yeşil'lendi

Kanada hepten 'yeşil'lendi

Putin'den çok önemli açıklama: Bazı ABD vatandaşları rehin alındı!

Putin'den çok önemli açıklama: Bazı ABD vatandaşları rehin alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.