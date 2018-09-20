BM: Türkiye ve Rusya, İdlib mutabakatı konusunda “iyimser”

BM bölgede çatışmaların sürebileceği uyarısında bulundu.Birleşmiş Milletler'den (BM) Jan Egeland, Suriye’nin İdlib kenti konusunda hafta başında anlaşan Türkiye ile Rusya’nın hâlen bu mutabakatın detayları üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Egeland, her iki ülkenin de bu anlaşma konusunda iyimser olduğunu duyurdu.

BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland, Türk ve Rus yetkililerin BM'nin Suriye’ye dair insani işlerini yürüten komitesinin Cenevre'deki haftalık toplantısına katıldıklarını belirtti. Komiteye bilgi vermeleri için Türkiye ve Rusya'nın davet edildiğini ifade eden Egeland, Türk ve Rus yetkililerin “hâlen anlaşmanın detayları üzerinde çalıştıklarını söylediklerini” aktardı. Egeland, yetkililerin mutabakat konusunda "iyimser” olduklarını sözlerine ekledi.

"Barış anlaşması değil"

İdlib'de Beşar Esad rejimi tarafından başlatılacak olası bir askeri harekatı engellemek için varılan mutabakatın “bir barış anlaşması olmadığını” hatırlatan Egeland, bu anlaşmayla “tam teşekküllü bir savaştan” kaçınıldığını ifade etti. Egeland, Türk ve Rus yetkililerin açıklamalarının “büyük bir savaştan kaçınıldığına” dair belirti için umut olduğunu ifade etti ancak çatışmaların sürebileceğine dair de uyarıda bulundu. "Çok fazla çatışma için büyük bir potansiyel görüyorum” diyen Egeland, sözlerini “Bu bölgelerdeki siviller için endişeliyiz. O yüzden bu iş bitmedi” diyerek sürdürdü.