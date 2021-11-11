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BM: "Türkiye’de 3,7 Milyon Suriyeli Yaşıyor”

11.11.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin bu yılın ilk altı ayını kapsayan ‘Yıl Ortası Eğilimleri 2021’ raporuna göre, dünyada mülteci ve yerlerinden edilmiş kişilerin en fazla olduğu ülke Türkiye. Rapora göre Türkiye’de yaşayan her 23 kişiden biri mülteci

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (UNHCR), şiddet, güvensizlik, zulüm, insan hakları ihlalleri, çatışmalar ve iklim değişikliği gibi nedenler yüzünden yaşadığı yerlerden göç etmek zorunda kalan kişilerin sayısının 84 milyona yükseldiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl sonunda bu sayı 82,4 milyondu. BM himayesindeki mültecilerin sayısının da yaklaşık 21 milyon olduğu belirtildi. Son iki yıldır yaşanan Corona virüsü salgınının yer ve ülke değiştirmeye engel olmasına rağmen dünya genelinde yerlerinden edilenlerin sayısının bu yılın ilk altı ayında geçtiğimiz yıla göre daha da arttığı kaydedildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin bu yılın ilk altı ayını kapsayan ‘Yıl Ortası Eğilimleri 2021’ raporuna göre, dünyada mülteci ve yerlerinden edilmiş kişilerin en fazla olduğu ülke Türkiye. Rapora göre Türkiye’de yaşayan her 23 kişiden biri mülteci. BM raporuna göre Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı 3,7 milyon kişi.

Suriyeli mülteciler 129 farklı ülkede yaşıyor

‘Yıl Ortası Eğilimleri 2021’ raporuna göre, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’yi, 1,7 milyon kişiyle Kolombiya, 1,5 milyon kişiyle Uganda, 1,4 milyon kişiyle Pakistan ve 1,2 milyon kişiyle Almanya izliyor.

Gelişmiş ülkeler mültecilerin yüzde 85’ine ev sahipliği yapıyor. Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan kişilerin yüzde 82’sini on ülkeden kaçanlar oluşturuyor. Dünyada en fazla kaçışın yaşandığı ülkelerin başında yüzde 27 oranıa Suriye yer alıyor. 6,8 Suriyeli mülteci dünyanın 129 farklı ülkesinde yaşıyor. Türkiye’den sonra en çok Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülke ise 851 bin 700 kişiyle Lübnan, 668 bin 300 kişiyle Ürdün, 616 bin 300 kişiyle Almanya ve 246 bin kişiyle Irak.

En fazla mülteci göçünün yaşandığı ülkeler sıralamasında Suriye’yi, 3,7 milyon kişiyle Venezuela, 2,7 milyon kişiyle Afganistan, 2,3 milyon kişiyle Güney Sudan ve bir milyon kişiyle Myanmar izliyor. Mültecilerin yüzde 82’sine gelişmiş ülkeler ev sahipliği yapıyor. Mülteci ve yerinde göç etmek zorunda kalanların yüzde 73'ü komşu ülkelerine sığınmak zorunda kalmış.

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