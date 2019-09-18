BM: Türkiye’de 5 milyon 679 bin Mülteci ve Göçmen Yaşıyor

1990 yılında Türkiye’deki mülteci ve göçmen sayısının 1 milyon 163 bin 700 olduğu ancak bu rakamın 2019 yılına gelindiğinde katlanarak arttığı belirtildi.

DESA raporunda, Türkiye’deki mülteci ve göçmen toplam sayısının 2019 yılına gelindiğinde 5 milyon 678 bin 800 kişiye ulaştığı kaydedildi.

DESA’nın kapsamlı mülteci ve göçmen raporunda, ülke, bölge ve kıtalara göre çeşitli bilgiler verildi.

Rapora göre dünya nüfusunun 2000 yılında yüzde 2,8’ini oluşturan mülteci ve göçmen nüfusunun dünya nüfusuna oranı 2019 yılına gelindiğine yüzde 3,5’e yükseldi.

DESA raporundaki verilere göre, 2010 yılında 221 milyon olan göçmen ve mülteci sayısı 2019 yılında 272 milyon kişiye ulaştı.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Ekonomik ve Sosyal İşler Organizasyonu (DESA), yayınladığı son raporda dünyadaki mülteci ve göçmen sayısının 272 milyon kişiye ulaştığını açıkladı.

2019 yılında Türkiye’deki toplam mülteci sayısının 3 milyon 782 bin 200 kişiye ulaştığı bununda çok büyük bir bölümünün Suriye’de yaşanan iç savaştan Türkiye’ye kaçan mülteciler olduğu kaydedildi.

1990 yılında itibaren Türkiye’ye göç edenlerin sayısının da 2019 yılında 1 milyon 890 bin 600 kişiye ulaştığı kaydedildi.

Türkiye’deki mülteci ve göçmenlerin yaş ortalaması 32,4

DESA raporuna göre Türkiye’deki göçmen ve mültecilerin yüzde 44’ünün kadın, yüzde 56’sıysa erkek.

Türkiye’deki göçmen ve mültecilerin yaş ortalamasının da 32,4 olduğu kaydedildi.

DESA raporuna göre, Türkiye’deki mültecilerin yaşlara göre oranları ise şöyle:

0-19 yaş arası yüzde 22,3

19-65 yaş arası yüzde 71,4

65 yaş üstü ise yüzde 4,2

En fazla mülteci ve göçmene Avrupa ev sahipliği yapıyor

DESA raporuna göre, Avrupa, 82 milyon kişiyle en fazla uluslararası göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Avrupa’yı 59 milyon göçmen ve mülteciye ev sahipliği yapanKuzey Amerika izliyor. Yalnızca ABD 51 milyon mülteci ve göçmene ev sahipliği yapıyor.

Kuzey Afrika ve Batı Asya bölgelerinde ise yaklaşık 49 milyon göçmen ve mülteci yaşıyor.

