BM: Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısı arttı

Sınırı geçenler arasında çok sayıda "savunmasız sığınmacı" bulunuyor.Türkiye'nin kuzeybatı kara sınırı üzerinden Yunanistan'a giriş yapan sığınmacıların sayısı 2018'in ilk 10 ayında arttı. Sınırı geçen sığınmacı sayısının geçen seneye oranla yüzde 40 artış göstererek 11 bin 3'e ulaştığı bildirildi.

Yunan ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) bağlı yetkililer, artış gösteren sığınmacılar arasında "savunmasız sığınmacı" olarak tanımladıkları özellikle çok küçük yaşta çocuklu aileler ve refakatçisi bulunmayan çocuklar olduğuna dikkat çekerek konuya ilişkin kaygılarını dile getirdi.

Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın Seymenli köyündeki mülteci kampının idarecisi İrini Logotheti, 180 kişilik kapasitesi olan kampta bulunan 265 kişinin 93'ünü refakatçisi olmayan çocukların oluşturduğunu söyledi. Logotheti, çocuklu aileler ve refakatçisi bulunmayan çocuk sayısının bu senenin ilk 10 ayında yüzde 73 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek, "Gelenlerin çoğunluğunu Suriye, Afganistan ve Irak'tan gelen ve çok küçük çocukları bulunan sığınmacılar oluşturuyor" dedi.