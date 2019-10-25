BM Türkiye’nin ABD ve Rusya’yla Yaptığı Anlaşmalardan Memnun

Üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’ye düzenlediği askeri harekat sonrasında bölgede yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen ülkedeki krizi azaltma çabalarını övdü.

Ortadoğu, Asya ve Pasifik’teki siyasi işler ve barış koruma operasyonlarından sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye konusunda son haftalarda ülkenin geleceğine dönük cesaret verici diplomatik gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khiari, konuşmasını şöyle sürdürdü: “17 Ekim’de ABD ile Türkiye, operasyona 120 saat ara verilmesi ve YPG’nin güvenli bölgeden çıkması konusunda uzlaştıklarını açıkladı. 22 Ekim’de Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin devlet başkanları, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliğinin korunması konusunda uzlaştıklarını bildirdi. Türkiye’nin Barış Pınarı operasyonunda elde ettiği statükonun korunması, ayrıca Rus askeri polisinin, Türkiye-Suriye sınırının bazı bölgelerde devriye gezmesi konusunda uzlaştıklarını belirttiler. Ayrıca YPG ve silahlarının Türkiye’nin 30 kilometre uzağına çıkartılması konusunda uzlaştıklarını açıkladılar. BM bu anlaşmaları kayıtlara geçti. Bölgedeki krizi azaltmak için yapılan her girişimi memnuniyet verici buluyoruz. Bu girişimleri BM tüzüğüne uygun, sivilleri korumak adına uluslararası insan hukukuna uygun buluyoruz” dedi.