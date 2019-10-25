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BM Türkiye’nin ABD ve Rusya’yla Yaptığı Anlaşmalardan Memnun

25.10.2019 05:07 | Son Güncelleme

Üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’ye düzenlediği askeri harekat sonrasında bölgede yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen ülkedeki krizi azaltma çabalarını övdü

BM Türkiye’nin ABD ve Rusya’yla Yaptığı Anlaşmalardan Memnun

Üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’ye düzenlediği askeri harekat sonrasında bölgede yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen ülkedeki krizi azaltma çabalarını övdü.

Ortadoğu, Asya ve Pasifik’teki siyasi işler ve barış koruma operasyonlarından sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye konusunda son haftalarda ülkenin geleceğine dönük cesaret verici diplomatik gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khiari, konuşmasını şöyle sürdürdü: “17 Ekim’de ABD ile Türkiye, operasyona 120 saat ara verilmesi ve YPG’nin güvenli bölgeden çıkması konusunda uzlaştıklarını açıkladı. 22 Ekim’de Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin devlet başkanları, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Türkiye’nin ulusal güvenliğinin korunması konusunda uzlaştıklarını bildirdi. Türkiye’nin Barış Pınarı operasyonunda elde ettiği statükonun korunması, ayrıca Rus askeri polisinin, Türkiye-Suriye sınırının bazı bölgelerde devriye gezmesi konusunda uzlaştıklarını belirttiler. Ayrıca YPG ve silahlarının Türkiye’nin 30 kilometre uzağına çıkartılması konusunda uzlaştıklarını açıkladılar. BM bu anlaşmaları kayıtlara geçti. Bölgedeki krizi azaltmak için yapılan her girişimi memnuniyet verici buluyoruz. Bu girişimleri BM tüzüğüne uygun, sivilleri korumak adına uluslararası insan hukukuna uygun buluyoruz” dedi.

Uluslararası topluma mültecileri sahiplenen Suriye’nin komşu ülkelerine destek çağrısı

BM Genel Sekreter Yardımcısı Khiari, Türkiye’nin bu aşamadan sonra askeri operasyonun devam etmeyeceği, şimdiye kadar düzenlenen operasyon bölgesi dışına çıkılıp başka bir harekat düzenlemeyeceği yönündeki açıklamasını da BM olarak not ettiklerini belirtti.

Khiari, “Türkiye ile Rusya, 22 Ekim’de yaptıkları açıklamada Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin güvenli bölgeye dönmesi için ortak çaba harcayacaklarını bildirdi. Ayrıca Türk Cumhurbaşkanı bu operasyonun asıl amacının Suriyeli mültecilerin geri dönmesi olduğunu, 2 milyon mültecinin oluşturulacak güvenli bölgeye yerleştirileceğini belirtti. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna 9 Ekim’de başlattığı askeri operasyon sonrasında yaşanan insani durumla ilişkili endişelerimiz sürüyor. Birçok bölgede siviller yerlerinden edildi. Bazı siviller Suriye ordusundan çekiniyor. Suriye’de sivillerin uluslararası hukuk çerçevesinde güvende olduğunu söyleyemeyiz. Güvenlik Konseyi sivillerin korunması konusunda elinden gelen her türlü çabayı göstermek zorunda. Türkiye’nin ve diğer komşu ülkelerin Suriyeli mültecilerin ülkelerinde yaşadıkları şiddet yüzünden kaçtıkları bu ülkelerin cömert davranışını biliyoruz. Uluslararası toplumu mültecilere sahip çıkan Suriye’nin komşu ülkelerine destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

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