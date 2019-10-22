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BM: Türkiye’nin harekatı 176 bin kişiyi yerinden etti

22.10.2019 22:18 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, iki hafta önce başlayan "Barış Pınarı Harekatı" sebebiyle 80 bini çocuk 176 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM: Türkiye’nin harekatı 176 bin kişiyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Türkiye'nin askeri operasyonunun başlamasından bu yana 80 bini çocuk, 176 bini aşkın kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, harekatın aynı zamanda bölgede altyapı sisteminin de zarar görmesine yol açtığını ifade etti. Elektrik hatlarının zarar gördüğünü aktaran Dujarric, bu zararın dört hastaneyi etkilediğini ifade etti.

Sözcü, Haseke kentinde 400 bini aşkın kişinin ihtiyacını karşılayan Alouk su istasyonu ve çevresinde bulunan, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplara geçici tamirat sağlandığını aktardı. Dujarric, bölgede yaşayan kişilere su ulaştırılabilmesi için jeneratörlerin kullanıldığını bildirdi.

YPG: Ateşkese uyduk

Suriye'nin kuzeyindeki gerilime ilişkin bir gelişme de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) cephesinde yaşandı. SDG'nin omurgasını oluşturan YPG'nin yönetimi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e gönderdikleri mektupta, beş gün önce ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde yürürlüğe giren ateşkese uyduklarını aktardı. Bir ABD hükümet temsilcisinin aktardığına göre YPG, Türkiye sınırındaki tüm güçlerini geri çektiğini Washington'a bildirdi.

AP,AFP / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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