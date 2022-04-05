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BM: Ukrayna’da 11 milyondan fazla insan yerlerinden edildi

05.04.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM, Rusya’nın işgali nedeniyle Ukrayna’da 11 milyondan fazla insanın yerlerinden edildiğini açıkladı.

BM: Ukrayna’da 11 milyondan fazla insan yerlerinden edildi

Bu insanların 7,1 milyonu ülke içinde başka bir yere göçerken 4 milyondan fazla insan da yurt dışına kaçtı.Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Ukrayna içinde yerlerinden edilmiş insan sayısının 7,1 milyona yükseldiğini açıklarken ülke dışına kaçanlarla birlikte evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının 11 milyonu aştığını bildirdi.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Salı günü yaptığı açıklamaya göre, işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden 1 Nisan'a kadar olan süreçte toplam 11 milyondan fazla insan Ukrayna'daki evlerini terk ederek ya ülke içinde başka bir yere ya da ülke dışına çıkmak zorunda kaldı. Göç Örgütü, 7,1 milyon kişinin Ukrayna içinde yer değiştirdiğini, 4,2 milyon insanın da ülkeyi terk ettiğini belirtti. Savaş başlamadan önce Ukrayna'nın nüfusu 44 milyon olarak kayıtlara geçmişti.

Göç Örgütü'nün Mart ortasında yayınladığı ilk verilerde 6,48 milyon kişisi ülke içinde yer değiştirenler olmak üzere toplam 9,7 milyon kişi savaş nedeniyle evini terk etmişti.

İnsani yardım koridoru çağrısı

Konuyla ilgili açıklama yapan Uluslararası Göç Örgütü Başkanı Başkanı Antonio Vitorino, "Savaş nedeniyle insanlar evlerini terk etmeye devam ediyorlar ve bölgedeki insani ihtiyaçlar da giderek artıyor” dedi. Vitorino, sivillerin tahliyesi ve ülke içinde insani yardımların gerekli yerlere ulaştırılması için insani yardım koridorlarının acil olarak açılması gerektiğini belirtti.

Göç Örgütü'nün verilerine göre, ülke içinde yerlerinden edilmiş 7,1 milyon insanın yüzde 59'u kadın. Yerlerinden edilen hane halklarının yüzde 60'ının çocuklu aileler olduğu belirtilirken, yüzde 57'sinde yaşlı ve yüzde 30'unda da kronik rahatsızlığı bulunan aile bireylerinin bulunduğu aktarıldı. Yerlerinden edilen hane halklarının üçte birinden fazlası son bir ayda hiçbir gelirlerinin olmadığını kaydetti.

AFP,AP/DÇÜ,BK

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