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BM: “Ukrayna’da Binden Fazla Sivil Hayatını Kaybetti”

25.03.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana en az bin 35 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 650 kişinin de yaralandığını açıkladı. BM Çocuklara Yardım Fonu da ülkede şimdiye kadar 4,3 milyon çocuğun yerlerinden edildiğini bildirdi.

BM: “Ukrayna’da Binden Fazla Sivil Hayatını Kaybetti”

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana en az bin 35 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 650 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca hayatını kaybedenler arasında 90 çocuk bulunduğu belirtilerek Ukrayna’nın, Mariupol gibi şehirlerinde devam eden çatışmalar dolayısıyla raporlamada gecikmeler yaşandığına ve sayıların daha fazla olduğunun tahmin edildiğine dikkat çekildi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ise, ülkede şimdiye kadar 4,3 milyon çocuğun yerlerinden edildiğini, bunlar arasında Ukrayna’dan ayrılan 1,8 milyon çocuğun bulunduğunu bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) bu hafta, 44 milyon nüfuslu Ukrayna’da, savaşın başlamasından bu yana 10 milyon Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini, ayrılanların 3,5 milyonunun da başka ülkelere sığındığını açıklamıştı.

Ukraynalılar en çok Polonya, Romanya ve Moldova gibi komşu ülkelere sığınıyor.

ABD yönetimi dün, Rus işgalinden kaçan 100 bin Ukraynalıyı mülteci olarak kabul edeceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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