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BM: Ukrayna’da nüfusun dörtte biri evlerinden edildi

18.03.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle üç haftada yaklaşık on milyon insanın evlerinden edildiğini açıkladı. Yaklaşık 6,5 milyon insanın Ukrayna içinde yer değiştirmek zorunda kaldığı bildirildi.

BM: Ukrayna’da nüfusun dörtte biri evlerinden edildi

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle yaklaşık 6,5 milyon insanın ülke içinde yerlerinden edildiğini, yaklaşık 3,2 milyon kişinin de ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından Cuma günü açıklanan ve Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerinin kullanıldığı belgede, evlerinden edilen insanların toplam sayısının yaklaşık 9,56 milyon olduğu ifade edildi. Belgede aynı zamanda 2,2 milyon insanın da evlerini terk etmeyi düşündükleri aktarıldı.

Belgede, dördüncü haftasına giren savaş nedeniyle evlerini terk ederek yurt içinde veya yurt dışında başka bir yere gitmeye zorlanan insanların sayısının, 2011'den bu yana devam eden Suriye savaşında evlerinden olan 13 milyon insana kısa sürede yaklaşabileceği belirtildi.

Göç Örgütü'nün tahminlerine göre, 12 milyondan fazla insan da savaştan etkilenen bölgelerde ya mahsur kaldı ya da artan güvenlik riski, yollar ile köprülerin tahrip olması, kaynakların azlığı veya nerede güvende olacaklarına dair bilgi eksikliği yaşamaları nedeniyle bulundukları bölgeyi terk edemiyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 24 Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa'nın II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük mülteci krizini yaşadığını belirtmişti.

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