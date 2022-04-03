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BM: Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 4,1 milyonu aştı

02.04.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM verilerine göre, Rus saldırısının başlangıcından bu yana yaklaşık 4,14 milyon Ukraynalı ülkelerini terk etti.

BM: Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 4,1 milyonu aştı

Yerinden edilenlerin toplam sayısı ise 10 milyonu aştı.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ülkeden kaçan sivillerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Cumartesi günü açıkladığı verilerine göre, Rusya'nın saldırılara başladığı başlangıcı 24 Şubat'tan bu yana 4 milyondan fazla Ukraynalı ülkesini terk etti, on binlerce sivil de halen komşu ülkelere akın etmeyi sürdürüyor.

BM, beş hafta içinde 4 milyon 137 bin 842 sivilin Ukrayna'yı terk ettiği bilgisini paylaştı. Bu sayı, Cuma günü açıklanan sayıdan 34 bin 966 kişi daha fazla.

Ülkeden ayrılanların yüzde 90'ı kadınlar ve çocuklar

Yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşı 18 ila 60 olan erkeklerin askere çağrılması nedeniyle ülkeden ayrılanların yüzde 90'ını kadınların ve çocukların oluşturduğu ifade edildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukraynalı olmayan, ülkede çalışmak ya da okumak için bulunan yaklaşık 205 bin 500 kişinin de Ukrayna'yı terk ettiğini belirtti.

Yerinden edilenlerin sayısı 10 milyonu aştı

Örgüt, yaklaşık 6 milyon 480 bin kişinin de Mart ayının ortasından bu yana, Ukrayna içinde yer değiştirdiğini açıkladı. Savaş nedeniyle yerinden edilen toplam kişi sayısı 10 milyonu aştı, bu sayı Ukrayna nüfusunun dörtte birine tekabül ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları öncesinde, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ve doğuda ayrılıkçı güçlerin kontrolü altındaki bölgeler dışında, Ukrayna'nın nüfusu yaklaşık 37 milyondu.

Çocukların yarıdan fazlası yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, bu süreçten çocukların da olumsuz bir şekilde etkilendiğine dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) geçen hafta Ukrayna'daki yaklaşık 7,5 milyon çocuğun yarısından fazlasının yerinden edildiğini açıkladı. Yerinden edilen çocukların 2,5 milyonu Ukrayna içinde yer değiştirirken, 2 milyonu da yurt dışına gitti.

Polonya'daki Ukraynalıların sayısı 2,5 milyona yaklaşıyor

UNHCR tarafından açıklanan verilere göre, 10 Ukraynalı'dan yaklaşık 6'sı, yani 2 milyon 405 bin 703'u Polonya'ya geçti. Polonyalı sınır muhafızlarına göre ise gerçek sayı daha fazla. Sınır yetkilileri, savaşın başlangıcından bu yana 2 milyon 437 bin Ukraynalı'nın Polonya'ya geçtiğini ifade etti. UNICEF'in verilerine göre ise Polonya'ya ulaşanların 1,1 milyondan fazlası çocuk.

Ukrayna'nın batısındaki sınır komşusu ülkelere giriş yapanların bazılarının Avrupa Birliği (AB) Schengen bölgesi vasıtasıyla diğer ülkelere geçiş yaptığı belirtiliyor.

Moldova'dan AB'ye geçiyorlar

Moldova sınırı, Ukrayna'nın liman kenti Odesa yakınında bulunuyor. Ukrayna'dan yaklaşık 391 bin 592 sivilin AB üyesi olmayan ve Avrupa'nın en fakir ülkelerinden olan Moldova’ya gittiği kaydedildi.

2,6 milyon nüfuslu, Ukrayna ve Romanya arasında bulunan Moldova'ya girenlerin büyük kısmının başka bir yer için harekete geçtiği, yaklaşık 93 bininin ülkede kaldığı belirtildi. BM, ülkeden kalanların yüzde 80'inin evlerde ağırlandığı bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Moldova'daki 100 bin sığınmacıya ve onları ağırlayan ailelere mali destek sağlamaya başladı.

Ukrayna'dan bir diğer sınır komşusu Macaristan'a geçenlerin sayısı 379 bin 988 olarak paylaşılırken, toplam 294 bin 885 kişinin Ukrayna'nın en kısa sınırını geçerek Slovakya'ya giriş yaptığı kaydedildi.

AFP / AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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