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BM, UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl'ün görevini askıya aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 19:49 | Son Güncelleme

BM, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nda "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında genel komiser Krahenbühl'ün görevini askıya aldı - UNRWA Genel Komiserliğine geçici olarak İngiliz diplomat Christian Saunders getirildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nda (UNRWA) görevi kötüye kullanma iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ardından örgütün Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'in görevini askıya aldı.

BM Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, UNRWA'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgütün Genel Komiseri Pierre Krahenbühl'ün görevi askıya alındı. Krahenbühl'ün yerine, geçici olarak İngiliz diplomat Christian Saunders getirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar için kullanılan fonlarda yolsuzluk ve suistimal yapılmadığı ancak "yönetimsel sorunların" ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

BM, UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" iddiaları üzerine ağustos ayında soruşturma başlatmıştı.

Hollanda, Belçika ve İsviçre ise UNRWA'da "görevi kötüye kullanma" iddialarının ardından dün kuruluşa yaptıkları finansal yardımları askıya almıştı.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

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Filistin UNRWA

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