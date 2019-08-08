BM uyardı: “İklim değişikliğini önlemek için toprak kullanımında acil değişiklik şart"

Birleşmiş Milletler, ölümcül küresel ısınmanın önüne geçmek için toprak kullanımı ve gıda üretimi konusunda acil olarak küresel değişikler yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan değerlendirmede, sürdürülemeyen toprak kullanımı ve sera gazı salınımlarının, küresel iklim değişikliğine karşı savaşta ekosistemlere ters etki yaptığı vurgulandı. BM’nin değerlendirmesinde, gıda üretimi ve toprak kullanımı konusunda köklü bir değişim yapılmaması halinde dünyanın ölümcül gezegen ısınmasından kurtulması için hiçbir şansın kalmadığı vurgulandı.

Küresel ısınma konusunda yetenekli araştırmacıların insan kaynaklı küresel ısınma konusunda çalıştığı Uluslararası İklim Değişikliği Paneli’nin raporunda, toprağın kötü kullanılmasının gıda üretimine ve doğal hayata ciddi bir tehdit oluşturduğu iddiasında bulunuldu. İklim değişikliğinin, kuraklığı körükleme, hava sıcaklığının aşırı artması, orman yangınları, kıyı erozyonları ve Antarktika buzullarının erimesi şeklinde kendini gösterdiği belirtildi.

