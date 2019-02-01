BM Uyardı: 'Yaptırımlar Venezuela'yı Açlığa İter'

Jazairy, Venezuela’nın ulusal petrol şirketine yönelik ABD yaptırımlarının ülkedeki krizi çözümlemek için bir çare olmayacağını, aksine bu yaptırımların ülkede tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında ciddi sıkıntılara neden olacağını da belirtti.

Raportör Jazairy, tüm ülkeleri BM tüzüğünün gerektirdiği şekilde Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmadıkça, Venezuela’ya yaptırım uygulamaktan kaçınmaya çağırdı.

BM Raportörü Jazairy, Venezuela’ya yönelik yaptırımların ülkedeki mevcut hükümeti değiştirmeyi hedeflediği yönündeki raporların endişe verici olduğunu belirterek, ”Ayrıca ülkede artan şiddet olayları ve hükümetin ciddi insan hakları ihlalleri işlediği yönündeki raporlar da endişe yaratıyor’’ diye konuştu.

Venezuela halkı için ‘merhamet’ çağrısında bulunan BM Özel Raportörü Jazairy, tek taraflı baskılarla alınacak önlemlerin ülkede olumsuz etki yaratacağını kaydederek, “Baskı ve yaptırımlar çözüm için barışçıl bir temele dayanmadığı için sadece ülkede yaşanan ekonomik ve insani krizi arttırır. Venezuela ile diyalog kurulmadan dış güçler tarafından yapılan bu tür zorlamalar uluslararası hukukun bütün normlarına aykırıdır’’ dedi

Ülkeyi terk edenlerin sayısı üç milyon kişiyi aştı

BM raporlarına göre, 2015'ten bugüne Venezuela’yı üç milyondan fazla kişi terk etti.

Geçen Mayıs ayında yapılan, muhalefetin boykot ederek katılmadığı seçimlerle yeniden başkanlığa seçilen Nicolas Maduro hükümeti yolsuzluk ve demokrasi dışı uygulamaları nedeniyle eleştiriliyor.