BM Uyardı: 'Yaptırımlar Venezuela'yı Açlığa İter'

Birleşmiş Milletler’in Venezuela’daki krizi değerlendirmekle görevlendirdiği özel raportör Idriss Jazairy, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporda, ülkedeki siyasi ve ekonomik krizin tek taraflı yaptırımlarla çözülemeyeceğini vurguladı.
Raportör Jazairy, tüm ülkeleri BM tüzüğünün gerektirdiği şekilde Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmadıkça, Venezuela’ya yaptırım uygulamaktan kaçınmaya çağırdı.
BM Özel Raportörü Jazairy, yaşanan krize, ekonomik sıkıntılar ve derinleşen siyasi belirsizliğin yol açtığını belirterek, “Venezuela’daki krizi yaptırımlarla çözülemez. Venezuela’daki krizi yaptırımları çözmeye kalkışmanın sonu ülkenin açlığa itilmesi olur” ifadelerini kullandı.
Jazairy, Venezuela’nın ulusal petrol şirketine yönelik ABD yaptırımlarının ülkedeki krizi çözümlemek için bir çare olmayacağını, aksine bu yaptırımların ülkede tıbbi malzeme gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında ciddi sıkıntılara neden olacağını da belirtti.
“Yaptırımlar ülkedeki mevcut hükümeti değiştirmeyi hedefliyor”
BM Raportörü Jazairy, Venezuela’ya yönelik yaptırımların ülkedeki mevcut hükümeti değiştirmeyi hedeflediği yönündeki raporların endişe verici olduğunu belirterek, ”Ayrıca ülkede artan şiddet olayları ve hükümetin ciddi insan hakları ihlalleri işlediği yönündeki raporlar da endişe yaratıyor’’ diye konuştu.
Venezuela halkı için ‘merhamet’ çağrısında bulunan BM Özel Raportörü Jazairy, tek taraflı baskılarla alınacak önlemlerin ülkede olumsuz etki yaratacağını kaydederek, “Baskı ve yaptırımlar çözüm için barışçıl bir temele dayanmadığı için sadece ülkede yaşanan ekonomik ve insani krizi arttırır. Venezuela ile diyalog kurulmadan dış güçler tarafından yapılan bu tür zorlamalar uluslararası hukukun bütün normlarına aykırıdır’’ dedi
Ülkeyi terk edenlerin sayısı üç milyon kişiyi aştı
BM raporlarına göre, 2015'ten bugüne Venezuela’yı üç milyondan fazla kişi terk etti.
Geçen Mayıs ayında yapılan, muhalefetin boykot ederek katılmadığı seçimlerle yeniden başkanlığa seçilen Nicolas Maduro hükümeti yolsuzluk ve demokrasi dışı uygulamaları nedeniyle eleştiriliyor.
Ulusal meclis Başkanı Juan Guadio’nun geçen hafta kendisini ülkenin geçici başkanı ilan etmesi sonrasında yoğunlaşan karşılıklı protesto gösterilerinde meydana gelebilecek olaylar ve taraflar arasında giderek tırmanan gerginlik, dikkatle izleniyor.
Ülkeler Venezuela konusunda ikiye bölünmüş durumda. AB, ABD ve bir çok ülke tarafından tanınan Guaido’yu, aralarında Türkiye, Rusya, İran, Çin’in de bulunduğu bir çok ülke tanımıyor.
BM Maduro yönetimini tanıyor
Birleşmiş Milletler, Maduro yönetimini ülkenin meşru hükümeti olarak tanıyor, Guaido’nun tanınması için Genel Kurul veya Güvenlik Konseyi kararı olması gerektiğini vurguluyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkedeki siyasi ve ekonomik krizin çözülmesi için taraflara diyalog çağrısını sürdürüyor. BM, protesto gösterilerinde yaşanan şiddet bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması talebini sürekli yineliyor.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi (OHCHR), Salı günü yaptığı açıklamada, Venezuela’da aralarında hükümet yanlısı güçler tarafından vurulduğu iddia edilen 26 kişi de dahil, protesto gösterilerinde en az 40 kişinin öldüğünü açıkladı.
Geçen hafta düzenlenen gösterilerde aralarında 77 çocuğunda bulunduğu 850'den fazla kişinin gözaltına alındığını kaydedildi.
BM Siyasi ve Barış İşlerinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, “Venezuela vatandaşlarının barış, refah ve tüm insan haklarından yararlanmalarını sağlayacak siyasi bir çözüm getirmek için hepimiz yardımcı olmalıyız” dedi.
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