BM Uyuşturucu Raporunda Dikkat Çeken Rakamlar

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayınlanan son Dünya Uyuşturucu Raporu'nda, uyuşturucu kullanımının insanlık üzerindeki ölümcül ve ürkütücü etkisi bir kez daha bilimsel olarak kanıtlandı.

Raporun hazırlanması için geliştirilmiş araştırmalar yönteminin kullanılarak daha kesin veriler elde edildiği belirtildi. Kapsamlı rapor, uyuşturucu kullanımının olumsuz sağlık etkilerinin daha önce düşünülenin aksine çok daha şiddetli ve yaygın olduğunu ortaya koydu

UNODC tarafından yayınlanan son raporda uyuşturucuya bağlı ölümlerin yaklaşık üçte ikisinin afyon ve türevlerinden meydana geldiği saptandı.

Eroin ve afyon içeren ağrı kesici ilaçların uyuşturucuya bağlı ölümlerde en önde geldiği kaydedildi.

Raporda yer alan 2017 yılı verilerine göre 231 milyon kişinin uyuşturucu kullandığının tahmin edildiği, bu sayının on yıl öncesine göre yüzde otuz daha fazla olduğu açıklandı.

“35 milyon uyuşturucu bağımlısının tedavi olmaya ihtiyacı var”

Raporun hazırlanması için yapılan kapsamlı çalışmada, uyuşturucu kullanımına bağlı rahatsızlıkları olan ve tedavi olması gereken yaklaşık 35 milyon kişi olduğu kaydedildi. Uyuşturucuya bağlı sağlık bozukluğu olan her yedi kişiden sadece birinin tedavi olabildiği belirtildi.