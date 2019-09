‘BM Uzmanları Suudi Petrol Tesislerine Düzenlenen Saldırıları Soruşturacak’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 74. Genel Kurulu’nun çalışmalarının başlaması nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin gündeme ait çeşitli sorularını yanıtladı.

Genel Sekreter Guterres, Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait iki rafineriye düzenlenen saldırıları araştırmak için BM’ye bağlı uzmanların bu ülkeye hareket ettiğini açıkladı. Guterres bu tür bir durumun ilk olmadığını BM uzmanlarının Güvenlik Konseyi’nin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak olayı soruşturacağını söyledi.

Guterres, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Bu saldırı sonrasında Körfez bölgesinde gerilimin çarpıcı bir şekilde tırmandığını düşünüyorum. Bu tür bir tırmanışı da kesinlikle durdurmamız gerektiğine inanıyorum. Körfez'de büyük bir çatışma yaşanırsa bundan bütün bölge ve dünya için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkacaktır" dedi.

Dünyanın birçok cephede yaşananlardan dolayı çok kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Guterres, “İklim değişikliği, giderek artan eşitsizlik, artan nefret ve hoşgörüsüzlük, artan güvenlik artan çatışmalar neredeyse dünyanın her tarafını sardı. Her zaman söylediğim gibi dünya şu anda bu zorlukları yenmek için her zamankinden çok daha fazla işbirliği yapmak zorunda” dedi.