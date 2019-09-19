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‘BM Uzmanları Suudi Petrol Tesislerine Düzenlenen Saldırıları Soruşturacak’

19.09.2019 03:14 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri, Suudi Arabistan’daki rafinerileri hedef alan saldırıları araştırmak için BM’ye bağlı uzmanların bu ülkeye hareket ettiğini açıkladı. Guterres bu tür bir durumun ilk olmadığını BM uzmanlarının Güvenlik Konseyi’nin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak olayı soruşturacağını söyledi

‘BM Uzmanları Suudi Petrol Tesislerine Düzenlenen Saldırıları Soruşturacak’

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 74. Genel Kurulu’nun çalışmalarının başlaması nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin gündeme ait çeşitli sorularını yanıtladı.

Genel Sekreter Guterres, Suudi Arabistan’da Aramco’ya ait iki rafineriye düzenlenen saldırıları araştırmak için BM’ye bağlı uzmanların bu ülkeye hareket ettiğini açıkladı. Guterres bu tür bir durumun ilk olmadığını BM uzmanlarının Güvenlik Konseyi’nin kendilerine verdiği yetkiye dayanarak olayı soruşturacağını söyledi.

Guterres, saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Bu saldırı sonrasında Körfez bölgesinde gerilimin çarpıcı bir şekilde tırmandığını düşünüyorum. Bu tür bir tırmanışı da kesinlikle durdurmamız gerektiğine inanıyorum. Körfez'de büyük bir çatışma yaşanırsa bundan bütün bölge ve dünya için yıkıcı sonuçlar ortaya çıkacaktır" dedi.

Dünyanın birçok cephede yaşananlardan dolayı çok kritik bir dönemden geçtiğini vurgulayan Guterres, “İklim değişikliği, giderek artan eşitsizlik, artan nefret ve hoşgörüsüzlük, artan güvenlik artan çatışmalar neredeyse dünyanın her tarafını sardı. Her zaman söylediğim gibi dünya şu anda bu zorlukları yenmek için her zamankinden çok daha fazla işbirliği yapmak zorunda” dedi.

“Kaybedecek hiç vaktimiz yok”

Önümüzdeki hafta liderin katılımıyla yapılacak üst düzey toplantılara dikkat çeken Guterres, ”Düzinelerce zirve, toplantı ve yan etkinlik olacak. Sorunları çözüm merkezi BM’dir. Kabul edelim ki kaybedecek hiç vaktimiz yok. İklim değişikliğine karşı mücadeleyi kaybediyoruz. ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine’ ulaşmakta doğru yolda değiliz. Ticaret savaşlarının, gerçek savaşların, nefret dolu sözlerin ve ölümcül silahların dünyaya yayıldığını görüyoruz. Gerginlikler artıyor, insanlar çok büyük bedeller ödüyor” dedi.

Siyasi diyaloğun geliştirilmesiyle tüm sorunların çözülebileceği işaret eden Guterres, ”Artık Libya'dan Yemen'e, Suriye'den İsrail-Filistin'e, Afganistan'dan Güney Sudan'a siyasi çözümlerin yolunu açma zamanı. Önümüzdeki hafta buraya gelecek çok sayıda dünya lideri ile barış için diplomasiyi geliştirme şansımız var” dedi.

“Liderlere süslü konuşmalarla değil, somut taahhütlerle gelmelerini söyledim”

İklim değişikliğiyle mücadelenin önemini vurgulayan Guterres, “Cumartesi günü Gençlik İklim Zirvesi ile başlıyor. Gençler bu tartışmaya önderlik ediyorlar ve daha iyisini yapmak istiyorlar. Bize baskı yapmakta kesinlikle haklılar. Pazartesi günü İklim Eylem Zirvesi toplanacağım. Birkaç gün önce Bahamalar'a gittim. Kendi gözlerimle gördüğüm yıkım seviyesi şimdiye kadar karşılaştığım hiçbir şeye benzemiyordu. Dorian Kasırgası gerçekten de cehennemi yaratan bir kasırgaydı. Bu iklim değişikliği ne yazık ki daha fazla insan için sadece cehennem manzarası yaratmaya devam edecek. İklim Eylem Zirvesi'nin toplanmasının nedeni budur. Önümüzdeki on yıl boyunca emisyonları çarpıcı biçimde azaltmak zorundayız. Kömür yakmaktan vaz geçmeliyiz. Fosil yakıtlar için sübvansiyonları durdurmalıyız. Sağlığımıza zarar veren kirliliği azaltmayı hedefleyen umut verici girişimler göstermek zorundayız. Bu yüzden liderlere süslü konuşmalarla değil, somut taahhütlerle gelmelerini söyledim. BM zaten görevini yapıyor” dedi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için de çalışmaların hızlandırması gerektiğinin belirten Guterres, “Salı günü, liderler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine odaklanacak. On Yıllık Eylemi başlatacağız. Üst düzey toplantıların yapılacağı haftada ayrıca evrensel sağlık sigortası, küçük ada devletlerinin karşı karşıya kaldığı zorluklar ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin ihtiyaçlarını karşılamak için finansmanı harekete geçirme toplantıları yer alacak. Barış ve güvenlik sorunları konusunda da geniş bir yelpazede toplantılara ev sahipliği yapacağız“ diye konuştu.

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