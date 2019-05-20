HABER

BM uzmanlarından göçmen karşıtı İtalyan bakana tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:35 | Son Güncelleme

BM insan hakları uzmanları, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtarıp İtalya'ya getirenlere para cezası verilmesini isteyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi kınadı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin hazırladığı, Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri ülkeye getirenlere para cezası verilmesini öngören "düzensiz göçmen karşıtı" kararnameyi kınadı.

BM Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales'in başını çektiği bir grup BM insan hakları uzmanı, kararnameye ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Salvini'nin Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri kurtarıp İtalya limanlarına getiren kişi ve sivil toplum kuruluşlarını para cezasına çarptırmak istemesine tepki gösterildi.

"Yetkili makamları, sığınmacılar ve insan kaçakçısı mağdurlar da dahil göçmenlerin hayatını tehlikeye atmalarını durdurmaya ve insan tacirleriyle mücadeleye davet ediyoruz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Salvini kınandı.

Açıklamada, İtalyan hükümetinden kararnameyi durdurması istendi.

Göçmen karşıtı görüşleriyle ön plana çıkan Salvini'nin hazırladığı kararnameye göre sahil güvenlik kurumlarının talimatlarına uymaksızın kurtarılıp İtalyan limanlarına getirilen her düzensiz göçmen için 3 bin 500 ila 5 bin 500 avro ceza öngörülüyor.

Geçen ay Alman sivil toplum kuruluşu Sea Eye, Libya açıklarında kurtardığı 64 düzensiz göçmeni karaya çıkartmak için çağrılarını sürdürmüş, İtalyan hükümeti, limanlarının kapalı olduğunu açıklamıştı.

İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini, basına yaptığı değerlendirmede, İtalyan limanlarının düzensiz göçmenleri taşıyan gemilere kapalı olduğunu yinelemişti.

Salvini, "İnsan kaçakçıları her zaman daha da agresifleşiyor ve sivil toplum kuruluşları sorun yaratıyor. AB Komisyonu tarafından güvenilir gösterilen Libya Sahil Güvenlik ekipleri ise denizdeki göçmenlerle ilgili alarm verip yardım istiyor ancak bizim pozisyonumuzda bir değişiklik yok. İnsan kaçakçıları için limanlarımız kapalı kalmaya devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

PARTNERSürpriz aşktan ilk fotoğrafSürpriz aşktan ilk fotoğraf
Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardıDikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı
Bayburt’ta ‘Onbeşi’ geleneği yaşatılıyorBayburt’ta ‘Onbeşi’ geleneği yaşatılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz düzensiz göçmen Matteo Salvini

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.