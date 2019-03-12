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BM uzmanlarından Kuzey Kore raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 16:00 | Son Güncelleme

BM Yüksek Uzmanlar Panelinin BMGK'ye hazırladığı raporda, Kuzey Kore'deki nükleer ve füze faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi - Raporda, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların olası ihlallerinin 20'ye yakın ülkede araştırıldığı bildirildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programının devam ettiğini açıkladı.

BM Yüksek Düzeyli Uzmanlar Panelinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yönelik hazırladığı, Associated Press tarafından elde edilen 66 sayfalık raporda, "Yongbyon nükleer kompleksinin aktif olduğu" ve uydu görüntülerinin, reaktörlerin su tahliye tesislerinin yakınında kanallar kazıldığını ve yeni bir binanın inşa edildiğini gösterdiği belirtildi.

Raporun özet kısmında, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının sürdüğüne dikkat çekildi.

Uydu görüntülerinin aynı zamanda "radyokimya laboratuvarı ve ilgili buhar tesisinin olası faaliyetine" işaret ettiğinin belirtildiği raporda, BM uzmanlar panelinin, ülkedeki uranyum yoğunlaştırma tesislerini ve maden sahalarını izlemeye devam ettiği vurgulandı.

Raporda ayrıca uzmanların, "balistik füze faaliyet alanlarını araştırdığı, doğruluğunu onayladığı ve raporladığı" ve Kuzey Kore tarafından "montaj, depolama ve test alanlarını ayrı ayrı yerlerde tutma yönünde tutarlı bir eğilim olduğuna dair kanıt bulduğu" belirtildi.

- Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların olası ihlalleri araştırılıyor

Raporda, BM uzmanlarının, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların olası ihlallerini, Çin'de iddia edilen gizli nükleer tedarik meselesinden, Suriye'de silahlanma, İran, Libya ve Sudan'la askeri iş birliğine kadar pek çok konuda 20'ye yakın ülkede araştırdığı bildirildi.

Raporda, Kuzey Kore'de Rolls-Royce, Mercedes-Benz limuzinleri ve Lexus gibi lüks araçların görülmesi, lüks malların ülkeye satılmasını yasaklayan yaptırımla ilgili ihlalin örnekleri olarak ayrıntılı şekilde yer aldı.

Öte yandan Kuzey Kore'nin finansal yaptırımları delmek için "finansal kurumlardan ve kripto para birimi borsalarından fonların yasa dışı şekilde transferini zorlamak üzere siber saldırıları kullanma" eğiliminde olduğunun altı çizildi.

Amerikalı uzmanlar geçen hafta, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etmişti.

ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini aktarmıştı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon da geçen hafta salı günü, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore yaptırımlar

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