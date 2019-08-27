BM uzmanlarından Sri Lanka ordusundaki tartışmalı terfiye tepki

Birleşmiş Milletlerden (BM) bir grup uzman, Sri Lanka'da iç savaş sırasında insan hakları ihlallerinde bulunmakla itham edilen bir generalin ordu komutanlığına getirilmesinin "mağdurlarına yönelik hareket" anlamına geldiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin (OHCHR) sayfasından yapılan açıklamaya göre uzmanlar, Tümgeneral Shavendra Silva'nın Sri Lanka Ordu Komutanı olarak atanmasından "ciddi endişe" duyduklarını ifade ederek, hükümeti "güvenlik alanında uzun süredir geciken reformları hayata geçirmeye ve geçmiş suistimalleri soruşturmaya" çağırdı.

Uzmanlar, "Tümgeneral Shavendra Silva'nın bu mahiyetteki iddialarla karşı karşıyayken Sri Lanka ordusunda en yüksek rütbeye atanması, mağdurlara yönelik bir hakarettir, ülkede Sri Lanka toplumunun devlet kurumlarına güvenini baltalama ve istikrarsızlaşmayı daha da körükleme riski taşıyan suçun cezasız kalmasının devam ettiğinin üzücü bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

Silva ve komutasındaki tümenle ilgili iddiaların bugüne dek uygun biçimde soruşturulmadığına dikkati çeken uzmanlar, Sri Lanka hükümetinin savaş sırasında işlenen tüm ciddi insan hakları ihlalleri ve suistimallere yönelik hesap verebilirliği sağlama noktasında gönüllü olarak söz verdiğini hatırlattı.