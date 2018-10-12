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BM uzmanlarından Suudi Arabistan'a kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

BM insan hakları uzmanları ortak açıklamasından: - "Suudi yetkililerin kadın hakları savunucularına karşı tutumunu 'mümkün olan en güçlü şartlarda' kınıyoruz ve çok acil şekilde bu kişilerin serbest bırakılmasını ve kendilerine yöneltilen tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Suudi Arabistan'a ülkedeki tüm kadın insan hakları savunucularını derhal ve koşulsuz serbest bırakma çağrısında bulunarak, bu kadınlara karşı Suudi makamlarının tutumunu "mümkün olan en güçlü şartlarda" kınadı.

BM İnsan Hakları Savunucuları Özel Raportörü Michel Forst, BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye ve BM Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü Dubravka Simonovic'in de aralarında bulunduğu 10'dan fazla tanınmış BM insan haklar uzmanı ve raportörü yaptıkları ortak açıklamayla Suudi Arabistan'daki kadın insan hakları uzmanlarına yönelik resmi makamların tutumuna tepki gösterdi.

Açıklamada, İsra El Ghomgham'ın 2011 yılında barışçıl demokrasi yanlısı gösterilere katıldığı için 2015 yılında tutuklandığı, Samar Badawi, Nassima El Sadah, Nouf Abdülaziz, Mayya El Zahrani ve Hatoon El Fassi'nin de kadın hakları kampanyalarına katıldığı için gözaltına alındığı bildirildi.

"Suudi yetkililerin bu kadın hakları savunucularına karşı tutumunu mümkün olan en güçlü şartlarda kınıyoruz ve çok acil şekilde bu kişilerin serbest bırakılmasını ve kendilerine yöneltilen tüm suçlamaların düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, BM insan hakları uzmanlarının Suudi Arabistan makamlarıyla konuya ilişkin iletişim halinde olduğu kaydedildi.

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BM İnsan hakları uzmanları Kadın hakları savuncuları Suudi Arabistan

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