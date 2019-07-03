BM ve AB’den Libya saldırısına soruşturma talebi

BM, saldırının savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'nın başkenti Trablus yakınlarındaki bir sığınmacı kampına düzenlenen "korkunç" saldırıyı kınadı ve saldırı ile ilgili bağımsız bir soruşturma talebinde bulundu. Hava saldırısında en az 44 sığınmacı yaşamını yitirmiş, 130'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) de saldırıyı "korkunç" olarak niteleyerek BM'den derhal bir soruşturma açmasını istedi.

Libya'nın Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Katar'ın yanı sıra bazı Batı ülkelerinin tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin açıklamasında saldırıdan ülkenin doğusunu elinde bulunduran General Halife Hafter'e bağlı askeri birliklerin sorumlu olduğu ifade edilmişti.

Ancak General Hafter'e bağlı güçler sığınmacı merkezine düzenlenen saldırıdan sorumlu oldukları yönündeki iddiaları reddetti.

"Savaş suçu" teşkil edebilir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet saldırının "kesin detaylarına bağlı olarak savaş suçu teşkil edebileceği" açıklamasında bulundu.