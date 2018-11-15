BM ve Rusya’dan İdlib Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin kuzey batısında göreceli olarak sükunet hakim olmasına rağmen binlerce Suriyeli’nin ya çatışmalar arasında sıkışıp kaldığını ya da evlerine dönüp dönmemek konusunda zor bir seçim yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

Ülkede yedi buçuk yıl süren savaşın ardından geriye kalan isyancılar İdlib vilayetinde toplanmış durumda.

Komşu Türkiye ve Rusya İdlib için bir çatışmasızlık anlaşması yaptı. Anlaşma Rusya ve Şam’ın bölgeye yönelik olası saldırısını durdurdu. BM bölgeye yönelik muhtemel bir saldırının büyük bir insani krize yol açmasından endişe ediyordu.

BM İnsani Yardım Danışmanı Jan Egeland, hava saldırılarının durmasıyla son iki ayın İdlib’in son beş yıldır yaşadığı en sakin zamanlar olduğunu kaydetti. Ancak İdlib çevresinde hala havan topu atışı yapılıyor. Bölgedeki 2-3 milyon sivil ve insani yardım çalışanı durgunluğun ne kadar süreceğinden emin değil.

“İdlib’de kötü şeyler olabilir”

Egeland, “Suriye içindeki çok sayıdaki silahlı grupla yapılan müzakerelerde bir dönüm noktası yaşanmazsa çok kötü şeyler olabileceğinin sinyalleri mevcut” dedi.