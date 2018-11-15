HABER

BM ve Rusya’dan İdlib Uyarısı

15.11.2018 20:13 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin kuzey batısında göreceli olarak sükunet hakim olmasına rağmen binlerce Suriyeli’nin ya çatışmalar arasında sıkışıp kaldığını ya da evlerine dönüp dönmemek konusunda zor bir seçim yapmak zorunda kaldığını bildirdi

BM ve Rusya’dan İdlib Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin kuzey batısında göreceli olarak sükunet hakim olmasına rağmen binlerce Suriyeli’nin ya çatışmalar arasında sıkışıp kaldığını ya da evlerine dönüp dönmemek konusunda zor bir seçim yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

Ülkede yedi buçuk yıl süren savaşın ardından geriye kalan isyancılar İdlib vilayetinde toplanmış durumda.

Komşu Türkiye ve Rusya İdlib için bir çatışmasızlık anlaşması yaptı. Anlaşma Rusya ve Şam’ın bölgeye yönelik olası saldırısını durdurdu. BM bölgeye yönelik muhtemel bir saldırının büyük bir insani krize yol açmasından endişe ediyordu.

BM İnsani Yardım Danışmanı Jan Egeland, hava saldırılarının durmasıyla son iki ayın İdlib’in son beş yıldır yaşadığı en sakin zamanlar olduğunu kaydetti. Ancak İdlib çevresinde hala havan topu atışı yapılıyor. Bölgedeki 2-3 milyon sivil ve insani yardım çalışanı durgunluğun ne kadar süreceğinden emin değil.

“İdlib’de kötü şeyler olabilir”

Egeland, “Suriye içindeki çok sayıdaki silahlı grupla yapılan müzakerelerde bir dönüm noktası yaşanmazsa çok kötü şeyler olabileceğinin sinyalleri mevcut” dedi.

En kötü senaryonun İdlib bölgesinde büyük bir savaş yaşanması olduğunu söyleyen Egeland, “Ancak Rusya ve Türkiye’nin planlarını dinleyince temkinli bir iyimserlik yaşıyorum ve büyük savaşın yakın bir zamanda İdlib’e gelmeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Hem Rusya hem de Türkiye kendi mevzilerine saldırı düzenlenmemesi halinde askeri bir harekattan kaçınacaklarını bildirmişti.

Ancak binlerce isyancı ve BM’nin terörist listesinde bulunan kişiler hala İdlib’de bulunuyor. Egeland bu kişilerin müzakere masasına oturacağı ya da silahlarını bırakacağı yönünde herhangi bir işaret olmadığını da belirtti.

40 bin kişi Ürdün sınırında sıkıştı

Bu arada aralarında bin kadar silahlı kişi bulunan 40 bin sivil Suriye’nin Ürdün sınırında bir kampta sıkışmış durumda. Egeland, bu kişilere 78 kamyonluk bir konvoyun yardım malzemesi taşıdığını bildirdi. Başka bir konvoyun kampa Aralık ortasında yardım götürmesi bekleniyor.

Kampın etrafında çatışmalar devam ediyor. Rusya, ABD ve Ürdün, çatışmaları yatıştırmak ve yardım ekiplerinin kampa girmesini sağlamak için işbirliği yaptı. Egeland, buradaki önceliğin bölgede faaliyet gösteren altı farklı silahlı grubu buradan çıkartmak olduğunu söyledi. ABD destekli Kürt güçlerin IŞİD’le savaştığı Deyrizor’un doğusunda da hava saldırıları devam ediyor.

‘İdlib’de Radikalleri Ilımlılardan Ayırma Süreci Henüz Başarıya Ulaşmadı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Suriye’nin İdlib bölgesindeki askerden arındırılmış bölgede radikal militanları ılımlı muhalif gruplardan ayırma sürecinin henüz başarıya ulaşmadığını kaydetti. Sözcü Maria Zakharova Türkiye ve Rusya arasında Eylül ayında varılan anlaşmayla başlatılan sürecin Ankara’nın çabalarına rağmen başarılı olmadığını kaydetti.

PARTNERBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladıBu nasıl bikini! Seksi oyuncu plajı salladı
Trump’tan Rusya Soruşturmasına Sert SözlerTrump’tan Rusya Soruşturmasına Sert Sözler
İnşaatta alarm zilleri çalıyorİnşaatta alarm zilleri çalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Oktay Kaynarca 17 yaşındaki kızı dolandırdı mı? Canlı yayında açıkladı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

İlginizi Çekebilir

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Sınırda kriz! Sayı hızla artıyor

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD medyasından bomba iddia! Gülen iade mi ediliyor? Trump yönetimi talep etti

ABD medyasından bomba iddia! Gülen iade mi ediliyor? Trump yönetimi talep etti

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

ABD'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı cinayeti yaptırımı!

ABD'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı cinayeti yaptırımı!

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Genelevleriyle ünlü sokakta kredi kartı yasağı

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Büyük bir hata

Avusturalya'da polis lüks vibratörleri çalan 2 kadını arıyor

Avusturalya'da polis lüks vibratörleri çalan 2 kadını arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.