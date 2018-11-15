BM ve Rusya’dan İdlib Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin kuzey batısında göreceli olarak sükunet hakim olmasına rağmen binlerce Suriyeli’nin ya çatışmalar arasında sıkışıp kaldığını ya da evlerine dönüp dönmemek konusunda zor bir seçim yapmak zorunda kaldığını bildirdi.
Ülkede yedi buçuk yıl süren savaşın ardından geriye kalan isyancılar İdlib vilayetinde toplanmış durumda.
Komşu Türkiye ve Rusya İdlib için bir çatışmasızlık anlaşması yaptı. Anlaşma Rusya ve Şam’ın bölgeye yönelik olası saldırısını durdurdu. BM bölgeye yönelik muhtemel bir saldırının büyük bir insani krize yol açmasından endişe ediyordu.
BM İnsani Yardım Danışmanı Jan Egeland, hava saldırılarının durmasıyla son iki ayın İdlib’in son beş yıldır yaşadığı en sakin zamanlar olduğunu kaydetti. Ancak İdlib çevresinde hala havan topu atışı yapılıyor. Bölgedeki 2-3 milyon sivil ve insani yardım çalışanı durgunluğun ne kadar süreceğinden emin değil.
“İdlib’de kötü şeyler olabilir”
Egeland, “Suriye içindeki çok sayıdaki silahlı grupla yapılan müzakerelerde bir dönüm noktası yaşanmazsa çok kötü şeyler olabileceğinin sinyalleri mevcut” dedi.
En kötü senaryonun İdlib bölgesinde büyük bir savaş yaşanması olduğunu söyleyen Egeland, “Ancak Rusya ve Türkiye’nin planlarını dinleyince temkinli bir iyimserlik yaşıyorum ve büyük savaşın yakın bir zamanda İdlib’e gelmeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.
Hem Rusya hem de Türkiye kendi mevzilerine saldırı düzenlenmemesi halinde askeri bir harekattan kaçınacaklarını bildirmişti.
Ancak binlerce isyancı ve BM’nin terörist listesinde bulunan kişiler hala İdlib’de bulunuyor. Egeland bu kişilerin müzakere masasına oturacağı ya da silahlarını bırakacağı yönünde herhangi bir işaret olmadığını da belirtti.
40 bin kişi Ürdün sınırında sıkıştı
Bu arada aralarında bin kadar silahlı kişi bulunan 40 bin sivil Suriye’nin Ürdün sınırında bir kampta sıkışmış durumda. Egeland, bu kişilere 78 kamyonluk bir konvoyun yardım malzemesi taşıdığını bildirdi. Başka bir konvoyun kampa Aralık ortasında yardım götürmesi bekleniyor.
Kampın etrafında çatışmalar devam ediyor. Rusya, ABD ve Ürdün, çatışmaları yatıştırmak ve yardım ekiplerinin kampa girmesini sağlamak için işbirliği yaptı. Egeland, buradaki önceliğin bölgede faaliyet gösteren altı farklı silahlı grubu buradan çıkartmak olduğunu söyledi. ABD destekli Kürt güçlerin IŞİD’le savaştığı Deyrizor’un doğusunda da hava saldırıları devam ediyor.
‘İdlib’de Radikalleri Ilımlılardan Ayırma Süreci Henüz Başarıya Ulaşmadı’
Rusya Dışişleri Bakanlığı da Suriye’nin İdlib bölgesindeki askerden arındırılmış bölgede radikal militanları ılımlı muhalif gruplardan ayırma sürecinin henüz başarıya ulaşmadığını kaydetti. Sözcü Maria Zakharova Türkiye ve Rusya arasında Eylül ayında varılan anlaşmayla başlatılan sürecin Ankara’nın çabalarına rağmen başarılı olmadığını kaydetti.
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