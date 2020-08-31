BM ve Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de kurtarılıp günlerdir bekletilen göçmenlerin acilen karaya çıkarılmalarını istedi

Birleşmiş Milletler (**BM**) Mülteci Örgütü (**UNHCR**) ve Uluslararası Göç Örgütü (**IOM), Akdeniz'**in ortasında kurtarılmalarının ardından günlerdir denizde bekletilen yaklaşık 400 göçmene acilen güvenli liman açılması çağrısı yaptı. Libya'dan Avrupa'ya gitmek amacıyla botlarla denize açılan bu göçmenler, ay başından itibaren farklı kurtarma operasyonlarında çıkarıldıkları sivil gemilerde güvenli bir limanda karaya çıkabilmeyi bekliyor. Operasyonların ilkinde 5 Ağustos'ta Maersk Etienne isimli bir ticari yük gemisi tarafından kurtarılan 27 kişi 3 haftadan uzun süredir bu gemide tutuluyor. Gemide hamile bir kadın ile çocukların da yer aldığı belirtiliyor. Akdeniz'de göçmenlere yardım amaçlı Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait Sea Watch-4 gemisi de ilki 22 Ağustos'ta olmak üzere 3 ayrı operasyonda 201 kişiyi kurtardı. İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin finanse ettiği Louise Michel gemisi de 18 Ağustos'ta ilk kez denize açıldıktan sonra birkaç gün içinde 200'den fazla göçmeni güvensiz botlardan kurtardı.

Louise Michel gemisi bu operasyonlar sonrası kapasitesinin çok üzerinde insan taşıdığı gerekçesiyle acil yardım çağrısı yaptı. Geminin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara göre Malta ve İtalya'dan bu yardım çağrılarına uzun süre yanıt gelmedi. Ancak İtalyan Sahil Güvenlik birimleri geçen Cumartesi günü, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 49 kişiyi ve hayatını kaybeden bir göçmenin cesedini bu gemiden alarak İtalya'ya götürdü. Louise Michel gemisindeki diğer göçmenler ise, daha büyük kapasiteye sahip olan Sea Watch-4 gemisi tarafından alındı. Sea Watch-4 gemisinde halen 350'den fazla göçmen bulunuyor. Örgütten dün yapılan açıklamada "Avrupa kıyıları yakınlarında güvenli bir liman bekliyoruz. Misafirlerimiz günlerdir denizdeler, Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi birçok hastaya dehidratasyon, travmatik yaralanmalar, hipotermi ve yanık tedavisi uyguluyor. Hemen şimdi güvenli bir limana ihtiyacımız var!" denildi. 'Kurtarılan göçmen ve mülteciler acilen karaya çıkarılsın' UNHCR ve IOM tarafından yapılan ortak açıklamada da "Orta Akdeniz'de kurtarılan göçmen ve mültecilerin acilen karaya çıkarılması" çağrısı yapıldı.