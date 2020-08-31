HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM ve Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de kurtarılıp günlerdir bekletilen göçmenlerin acilen karaya çıkarılmalarını istedi

BM ve Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de kurtarılıp günlerdir bekletilen göçmenlerin acilen karaya çıkarılmalarını istedi

31.08.2020 14:46 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü ve Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'in ortasında kurtarılmalarının ardından günlerdir denizde bekletilen yaklaşık 400 göçmene acilen güvenli liman açılması çağrısı yaptı. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

BM ve Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de kurtarılıp günlerdir bekletilen göçmenlerin acilen karaya çıkarılmalarını istedi

Birleşmiş Milletler (**BM**) Mülteci Örgütü (**UNHCR**) ve Uluslararası Göç Örgütü (**IOM), Akdeniz'**in ortasında kurtarılmalarının ardından günlerdir denizde bekletilen yaklaşık 400 göçmene acilen güvenli liman açılması çağrısı yaptı.

Libya'dan Avrupa'ya gitmek amacıyla botlarla denize açılan bu göçmenler, ay başından itibaren farklı kurtarma operasyonlarında çıkarıldıkları sivil gemilerde güvenli bir limanda karaya çıkabilmeyi bekliyor.

Operasyonların ilkinde 5 Ağustos'ta Maersk Etienne isimli bir ticari yük gemisi tarafından kurtarılan 27 kişi 3 haftadan uzun süredir bu gemide tutuluyor. Gemide hamile bir kadın ile çocukların da yer aldığı belirtiliyor.

Akdeniz'de göçmenlere yardım amaçlı Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait Sea Watch-4 gemisi de ilki 22 Ağustos'ta olmak üzere 3 ayrı operasyonda 201 kişiyi kurtardı.

İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin finanse ettiği Louise Michel gemisi de 18 Ağustos'ta ilk kez denize açıldıktan sonra birkaç gün içinde 200'den fazla göçmeni güvensiz botlardan kurtardı.

İngiliz sokak sanatçısı Banksy tarafından finanse edilen Louise Michel gemisi

Louise Michel gemisi bu operasyonlar sonrası kapasitesinin çok üzerinde insan taşıdığı gerekçesiyle acil yardım çağrısı yaptı.

Geminin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalara göre Malta ve İtalya'dan bu yardım çağrılarına uzun süre yanıt gelmedi. Ancak İtalyan Sahil Güvenlik birimleri geçen Cumartesi günü, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 49 kişiyi ve hayatını kaybeden bir göçmenin cesedini bu gemiden alarak İtalya'ya götürdü.

Louise Michel gemisindeki diğer göçmenler ise, daha büyük kapasiteye sahip olan Sea Watch-4 gemisi tarafından alındı.

Sea Watch-4 gemisinde halen 350'den fazla göçmen bulunuyor.

Örgütten dün yapılan açıklamada "Avrupa kıyıları yakınlarında güvenli bir liman bekliyoruz. Misafirlerimiz günlerdir denizdeler, Sınır Tanımayan Doktorlar ekibi birçok hastaya dehidratasyon, travmatik yaralanmalar, hipotermi ve yanık tedavisi uyguluyor. Hemen şimdi güvenli bir limana ihtiyacımız var!" denildi.

'Kurtarılan göçmen ve mülteciler acilen karaya çıkarılsın'

UNHCR ve IOM tarafından yapılan ortak açıklamada da "Orta Akdeniz'de kurtarılan göçmen ve mültecilerin acilen karaya çıkarılması" çağrısı yapıldı.

BM örgütleri, insani yardıma ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan insanların Maersk Etienne gibi bir yük gemisinde 3 haftadan uzun süredir bekletilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Sea Watch-4 gemisine de acilen güvenli liman açılması talep edildi.

BM örgütlerinin açıklamasında, Orta Akdeniz'de AB öncülüğünde bir arama-kurtarma misyonu yürütülmemesi ve devletlerin yapmadığı bu misyonu üstlenerek hayat kurtaranların cezalandırılması eleştirildi.

Louise Michel tarafından kurtarılan göçmenler Sea-Watch 4'e nakledildi

Louise Michel gemisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da AB'ye uluslararası deniz hukukunu ihlal suçlaması yöneltilerek şöyle denildi:

"Denizde hayat kurtarmak uluslararası deniz hukuku gereği bir zorunluluktur. Bu zorunluluk, milliyet, kaçış nedeni ya da yasal statüye bakılmaksızın denizde tehlike altında olan her insan için geçerlidir. Bunu her denizci ezbere bilir. AB, siz kendi yasalarınıza uymuyorsunuz."

Türkiye'den geldiği iddia edilen teknede patlama: 3 ölü

Öte yandan İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesi açıklarında 23 kişiyi taşıyan bir göçmen teknesinde bir patlama meydana gelmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. La Repubblica ve La Stampa gazeteleri bu göçmen teknesinin Türkiye'den geldiğini yazdı.

Calabria bölgesindeki Crotone ve Catanzaro kentleri açıklarında tespit edilen tekne İtalyan güvenlik güçleri tarafından limana çekilirken patlama gerçekleşti. Patlamanın teknenin yakıtının henüz bilinmeyen bir sebeple alev almasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olayda yaralananlar arasında iki İtalyan Mali Polis görevlisi de yer alıyor.

Teknedeki göçmenler arasında Somali ve Sri Lanka'dan gelenlerin de bulunduğu belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Diğer gezegenlerde kaç yaşındasınız?Diğer gezegenlerde kaç yaşındasınız?
Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Genelge yayımlandı!Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Genelge yayımlandı!
En Çok Okunan Haberler
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
İlginizi Çekebilir
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Diğer Haberler
Diğer gezegenlerde kaç yaşındasınız?
Diğer gezegenlerde kaç yaşındasınız?
AB'den Türkiye açıklaması: Endişeliyiz
AB'den Türkiye açıklaması: Endişeliyiz
Gerçek zamanlı uzay kampında Mars’ı keşfedin
Gerçek zamanlı uzay kampında Mars’ı keşfedin
Tema parklarında gerçek yunus devri sona eriyor! İşte robot yunuslar
Gerçeğinden ayırt edilemedi: Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı!
Profesör uyardı: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor
Profesör uyardı: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor
İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi
İki ülke arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.