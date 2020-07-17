BM: Venezuela altın madenlerinde insan hakları ihlalleri yapılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Venezuela Amazonlarındaki madencilik işletmelerinin suç çetelerinin kontrolünde olduğunu ve bölgede çocuk işçi çalıştırmak, işçilere taciz, tecavüz dahil bir dizi insan hakları ihlalleri yapıldığını duyurdu. BM'nin araştırmasına göre altın, elmas ve boksit çıkarılan madenlerde Mart 2016'dan bu yana 150'ye yakın kadın ve erkek işçi öldürüldü. BM'nin Çarşamba günü yayımladığı raporda, Venezuela güvenlik ve askeri güçlerinin maden çıkarılan bölgelerde işlenen suçları engellemediği ve bazı durumlarda şiddet olaylarına da bulaştığı belirtiliyor. Venezuela'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilci Büyükelçisi Jorge Valero, Çarşambna günü Cenevre'de düzenlenen forumda raporu reddetti ve madenciliğe doğrudan atıfta bulunmadan "Egemen bir devlete saldırma amacıyla manipülasyon ve çifte standart olduğu çok açık" dedi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yazılı açıklamasında "Bölgede çok sayıda güvenlik güçleri ve askerin bulunmasına rağmen yetkililer insan hakları ihlallerini, madencilikle bağlantılı suiistimalleri, suçları soruşturup yasal işlem başlatmadı" dedi.

Bachelet, "Yetkililer işçi sömürüsüne, cinsel tacizlere, çocuk işçilerin çalıştırılmasına, insan kaçakçılığına derhal son vermeli ve bölgedeki madencilik faaliyetlerini kontrol eden suç örgütlerini derhal dağıtmalı" uyarısı yaptı. BM'nin raporunda bahsedilen madencilik faaliyetleri, Orinoco Madencilik Kemeri (AMO) adı verilen bölgede yürütülüyor. 'Maden çukurları gizli mezarlık oldu' Raporda altın, elmas, boksit çıkarılan bölgeyle ilgili şu tespitler yapılıyor: "AMO içinde ve çevresindeki madencilik faaliyetlerinin çoğu organize suç örgütleri veya silahlı unsurlar tarafından kontrol ediliyor. "Bölgeye kimin girip çıkacağına onlar karar veriyor, kurallar getiriyor... ve bölgedeki tüm madencilik faaliyetlerinden ekonomik çıkar sağlıyorlar, koruma karşılığında haraç talep edilmesi dahil." Rapora göre, Mart 2016'dan bu yana madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgede ve çevresinde 150'ye kadın kadın ve erkek öldürüldü. BM, raporla ilgili yanıt istedikleri Venezuela hükümetinin cevap vermediğini belirtti. Yaşanan ölümlerle ilgili BM, "Bizim elde ettiğimiz bilgilere göre madencilerin cesetleri çoğunlukla eski maden çukurlarına atılıyor ve bu çukurlar gizli mezarlıklar olarak kullanılıyor" dedi.