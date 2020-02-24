BM: Venezuela'da Her Üç Kişiden Biri Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler Gıda programı’nın yayınladığı bir araştırmaya göre siyasi çalkantılar yaşayan petrol zengini ülke Venezuela’da her üç kişiden biri açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Araştırmaya göre ülkedeki her üç kişiden biri sofrasına temel ihtiyaçlarını karşılayacak gıda koyamıyor.
Ülke genelinde 8375 kişiyle yapılan görüşmeye dayanan araştırma sonucu ülkedeki hiperenflasyon nedeniyle kazançları eriyen halkın büyük çoğunluğunun sadece bazı sebze kökleri ve fasulyeyle beslenerek hayatta kalmaya çalıştığını ortaya koyuyor.
Ülkede muhalefet lideri olan Miguel Pizarro Gıda Programı’nın hazırladığı raporun ülkedeki sosyal ekonomik ve siyasi krizi ortaya koyduğunu söyledi.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son yıllarda uluslararası organizasyonların ülkede insani duruma ilişkin araştırmalar yapmasına pek sıcak bakmıyor ve izin vermiyor ancak BM Gıda Programı hükümetin kendileriyle tam anlamıyla bir işbirliği yaptığını ve bir engelle karşılaşmadıklarını açıkladı.
BM’den yapılan açıklamada Maduro hükümetiyle söz konusu işbirliğin devamının arzulandığı ve bunun gıda güvenliği konusunda destek verilmesi amacıyla genişletilmesinin istendiği de belirtildi.
Araştırmadan çıkan sonuçlara ilişkin olarak Maduro hükümetinden herhangi bir yorum ya da açıklama yapılmadı.
Araştırmaya göre ülkede yaşayan ailelerin yüzde 74’ü yedikleri gıdaların çeşidini ve kalitesini düşürmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Ailelerin yüzde 60’ı yedikleri porsiyonları azalttıklarını, yüzde 33’ü yaptıkları iş karşılığında para yerine yemek verilmesini kabul ettiklerini söylüyor. Venezuela’da halkın yüzde 20’si de sahip oldukları malları temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına satmak durumunda kaldıklarını ifade ediyor.
Araştırmaya katılan 10 kişiden 7’si gıda bulmanın mümkün olduğunu ama yüksek fiyatlar yüzünden satin alamadıklarını söylüyor. Ülkedeki halkın yüzde 37’si de mevcut siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle işlerini kaybettiklerini belirtiyor.
Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle son yıllarda 4.5 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği belirtiliyor. Gıda eksikliğinin yanısıra ülkede elektrik ve su gibi temel hizmetlerde de ciddi aksamalar yaşanıyor. Her 10 evden dördünde günlük olarak elektrik ve su kesintileri yaşandığı belirtiliyor.
Ülkedeki sivil toplum kuruluşları BM Gıda Programı Araştırması’nın geçen yıl Temmuz ve Eylül ayları arasında yapıldığını bugün gelinen noktada durumun daha da kötü olduğunu söylüyorlar.
Venezuela’da Maduro hükümeti Amerika başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Juan Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıması ve destek vermesine karşın iktidarda kalmayı başardı.