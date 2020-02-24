HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM: Venezuela'da Her Üç Kişiden Biri Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

BM: Venezuela'da Her Üç Kişiden Biri Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

24.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Gıda programı’nın yayınladığı bir araştırmaya göre siyasi çalkantılar yaşayan petrol zengini ülke Venezuela’da her üç kişiden biri açlık tehlikesiyle karşı karşıya

BM: Venezuela'da Her Üç Kişiden Biri Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler Gıda programı’nın yayınladığı bir araştırmaya göre siyasi çalkantılar yaşayan petrol zengini ülke Venezuela’da her üç kişiden biri açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Araştırmaya göre ülkedeki her üç kişiden biri sofrasına temel ihtiyaçlarını karşılayacak gıda koyamıyor.

Ülke genelinde 8375 kişiyle yapılan görüşmeye dayanan araştırma sonucu ülkedeki hiperenflasyon nedeniyle kazançları eriyen halkın büyük çoğunluğunun sadece bazı sebze kökleri ve fasulyeyle beslenerek hayatta kalmaya çalıştığını ortaya koyuyor.

Ülkede muhalefet lideri olan Miguel Pizarro Gıda Programı’nın hazırladığı raporun ülkedeki sosyal ekonomik ve siyasi krizi ortaya koyduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son yıllarda uluslararası organizasyonların ülkede insani duruma ilişkin araştırmalar yapmasına pek sıcak bakmıyor ve izin vermiyor ancak BM Gıda Programı hükümetin kendileriyle tam anlamıyla bir işbirliği yaptığını ve bir engelle karşılaşmadıklarını açıkladı.

BM’den yapılan açıklamada Maduro hükümetiyle söz konusu işbirliğin devamının arzulandığı ve bunun gıda güvenliği konusunda destek verilmesi amacıyla genişletilmesinin istendiği de belirtildi.

Araştırmadan çıkan sonuçlara ilişkin olarak Maduro hükümetinden herhangi bir yorum ya da açıklama yapılmadı.

Araştırmaya göre ülkede yaşayan ailelerin yüzde 74’ü yedikleri gıdaların çeşidini ve kalitesini düşürmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Ailelerin yüzde 60’ı yedikleri porsiyonları azalttıklarını, yüzde 33’ü yaptıkları iş karşılığında para yerine yemek verilmesini kabul ettiklerini söylüyor. Venezuela’da halkın yüzde 20’si de sahip oldukları malları temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına satmak durumunda kaldıklarını ifade ediyor.

Araştırmaya katılan 10 kişiden 7’si gıda bulmanın mümkün olduğunu ama yüksek fiyatlar yüzünden satin alamadıklarını söylüyor. Ülkedeki halkın yüzde 37’si de mevcut siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle işlerini kaybettiklerini belirtiyor.

Ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle son yıllarda 4.5 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği belirtiliyor. Gıda eksikliğinin yanısıra ülkede elektrik ve su gibi temel hizmetlerde de ciddi aksamalar yaşanıyor. Her 10 evden dördünde günlük olarak elektrik ve su kesintileri yaşandığı belirtiliyor.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları BM Gıda Programı Araştırması’nın geçen yıl Temmuz ve Eylül ayları arasında yapıldığını bugün gelinen noktada durumun daha da kötü olduğunu söylüyorlar.

Venezuela’da Maduro hükümeti Amerika başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun Juan Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıması ve destek vermesine karşın iktidarda kalmayı başardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktıİngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor

En Çok Okunan Haberler

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

İdlib'de sıcak gelişme... TSK konvoyu kente girdi

İdlib'de sıcak gelişme... TSK konvoyu kente girdi

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

ABD, İngiltere ve Almanya'dan İdlib çağrısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

İsrail Savunma Güçleri'nden ilginç paylaşım!

Diğer Haberler
ABD'de 18 aylık midilli first class uçtu

ABD'de 18 aylık midilli first class uçtu

İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı

İngiltere'de siyahların ten rengine uygun yara bantları piyasaya çıktı

ABD Başkanı Trump ilk resmi ziyareti için Hindistan’da

ABD Başkanı Trump ilk resmi ziyareti için Hindistan’da

Almanya'da Yeşiller büyük zafer kazandı

Almanya'da Yeşiller büyük zafer kazandı

'Dünya düzdür' dedi, kendini uzaya fırlattı!

'Dünya düzdür' dedi, kendini uzaya fırlattı!

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.