BM: Venezuela'da Her Üç Kişiden Biri Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler Gıda programı’nın yayınladığı bir araştırmaya göre siyasi çalkantılar yaşayan petrol zengini ülke Venezuela’da her üç kişiden biri açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Araştırmaya göre ülkedeki her üç kişiden biri sofrasına temel ihtiyaçlarını karşılayacak gıda koyamıyor.

Ülke genelinde 8375 kişiyle yapılan görüşmeye dayanan araştırma sonucu ülkedeki hiperenflasyon nedeniyle kazançları eriyen halkın büyük çoğunluğunun sadece bazı sebze kökleri ve fasulyeyle beslenerek hayatta kalmaya çalıştığını ortaya koyuyor.

Ülkede muhalefet lideri olan Miguel Pizarro Gıda Programı’nın hazırladığı raporun ülkedeki sosyal ekonomik ve siyasi krizi ortaya koyduğunu söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son yıllarda uluslararası organizasyonların ülkede insani duruma ilişkin araştırmalar yapmasına pek sıcak bakmıyor ve izin vermiyor ancak BM Gıda Programı hükümetin kendileriyle tam anlamıyla bir işbirliği yaptığını ve bir engelle karşılaşmadıklarını açıkladı.

BM’den yapılan açıklamada Maduro hükümetiyle söz konusu işbirliğin devamının arzulandığı ve bunun gıda güvenliği konusunda destek verilmesi amacıyla genişletilmesinin istendiği de belirtildi.