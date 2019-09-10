BM: 'Venezuela'da Krizi Aşmanın Tek Yolu Müzakerelere Geri Dönmek'

Venezuela’da devam eden ekonomik ve siyasal krize barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla mayıs ortalarında Norveç’in arabuluculuğunda Oslo’da muhalefet ile hükümet arasında bir diyalog süreci başlamıştı. Norveç’ten Karayip Denizi’ndeki Barbados Adası’na taşınan müzakerelerde Maduro hükümeti, muhalefetin Venezuela’ya uygulanan ekonomik yaptırımları desteklediğini açıklaması üzerine geçtiğimiz haftalarda diyalog masasını terketmişti.

Yüksek Komiser Bachelet, 4 milyondan fazla kişinin ekonomik gerekçelerle göç etmek zorunda kaldığı Venezuela’da yaşanan insani krizi aşmanın tek yolunun Maduro hükümeti ile muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun farklılıkları bir kenara bırakarak, Norveç’in arabuluculuğunda gerçekleşen diyalog sürecine yeniden dönmeleri olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Cenevre’deki Insan Hakları Konseyi’nde yaptığı açıklamada Venezuela’da yaşanan insan hakları ihlallerinin daha çok ‘keyfi gözaltılar, yargısız infazlar, gözaltında kayıplar ve cinsel içerikli şiddetler’ başlıkları altında toplandığını belirtti.

Buna ek olarak geçen hafta Nicolas Maduro, muhalif lider Juan Guaido ve ekibinin Venezuela’nın hak ilan ettiği (tartışmalı bölge statüsündeki) Esequibo bölgesini İngiltere’nin siyasi desteği karşılığında pazarlık konusu yaptığına dair elinde kanıtların olduğunu söylemiş ve bu muhaliflerin vatan hainliğinden yargılanması talimatı vermişti.

Nicolas Maduro ayrıca masaya geri dönme şartı olarak muhalefetin Esequibo hakkındaki tutumlarını kamuoyuna açıklamasını koymuştu.

Esequibo bölgesi

1966’da İngiltere’den bağımsızlığını ilan eden Guyana'nın, daha önce İngiliz yönetimindeki Esequibo bölgesinin kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia etmesini müteakip iki ülke arasında anlaşmazlık başladı.

Çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu ve yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı yaklaşık 160 bin kilometrekare büyüklüğünde ve zengin doğal kaynaklara sahip olan bölge 1966’dan bu yana Guyana Birleşik Cumhuriyeti tarafından yönetilse de, Esequibo Venezuela haritalarında tartışmalı bölge olarak Venezuela sınırları arasında gösteriliyor.