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BM: 'Venezuela'da Krizi Aşmanın Tek Yolu Müzakerelere Geri Dönmek'

10.09.2019 03:38 | Son Güncelleme

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Venezuela'da taraflara 'müzakerelere geri dönün' çağrısı yaptı. Öte yandan Devlet Başkanı Maduro, muhalif lider Guaido ve ekibini tartışmalı bölge statüsündeki Esequibo'yu İngiltere’nin siyasi desteği karşılığında pazarlık konusu yapmakla suçladı

BM: 'Venezuela'da Krizi Aşmanın Tek Yolu Müzakerelere Geri Dönmek'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Cenevre’deki Insan Hakları Konseyi’nde yaptığı açıklamada Venezuela’da yaşanan insan hakları ihlallerinin daha çok ‘keyfi gözaltılar, yargısız infazlar, gözaltında kayıplar ve cinsel içerikli şiddetler’ başlıkları altında toplandığını belirtti.

Yüksek Komiser Bachelet, 4 milyondan fazla kişinin ekonomik gerekçelerle göç etmek zorunda kaldığı Venezuela’da yaşanan insani krizi aşmanın tek yolunun Maduro hükümeti ile muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun farklılıkları bir kenara bırakarak, Norveç’in arabuluculuğunda gerçekleşen diyalog sürecine yeniden dönmeleri olduğunu belirtti.

Diyalog süreci

Venezuela’da devam eden ekonomik ve siyasal krize barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla mayıs ortalarında Norveç’in arabuluculuğunda Oslo’da muhalefet ile hükümet arasında bir diyalog süreci başlamıştı. Norveç’ten Karayip Denizi’ndeki Barbados Adası’na taşınan müzakerelerde Maduro hükümeti, muhalefetin Venezuela’ya uygulanan ekonomik yaptırımları desteklediğini açıklaması üzerine geçtiğimiz haftalarda diyalog masasını terketmişti.

Buna ek olarak geçen hafta Nicolas Maduro, muhalif lider Juan Guaido ve ekibinin Venezuela’nın hak ilan ettiği (tartışmalı bölge statüsündeki) Esequibo bölgesini İngiltere’nin siyasi desteği karşılığında pazarlık konusu yaptığına dair elinde kanıtların olduğunu söylemiş ve bu muhaliflerin vatan hainliğinden yargılanması talimatı vermişti.

Nicolas Maduro ayrıca masaya geri dönme şartı olarak muhalefetin Esequibo hakkındaki tutumlarını kamuoyuna açıklamasını koymuştu.

Esequibo bölgesi

1966’da İngiltere’den bağımsızlığını ilan eden Guyana'nın, daha önce İngiliz yönetimindeki Esequibo bölgesinin kendi topraklarının bir parçası olduğunu iddia etmesini müteakip iki ülke arasında anlaşmazlık başladı.

Çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu ve yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı yaklaşık 160 bin kilometrekare büyüklüğünde ve zengin doğal kaynaklara sahip olan bölge 1966’dan bu yana Guyana Birleşik Cumhuriyeti tarafından yönetilse de, Esequibo Venezuela haritalarında tartışmalı bölge olarak Venezuela sınırları arasında gösteriliyor.

2015’te petrol devi Exxon Mobil Guyana’nın izni ile Esequibo bölgesinde araştırma yapmış ve Venezuela buna karşı çıkmıştı.

Vatan hainliği soruşturması

Başsavcı William Saab, Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez’in muhalefetin lideri Juan Guaido, Guaido'nun İngiltere temsilcisi Venessa Neumann ve Ulusal Meclis Dış Politika Danışmanı Manuel Avendano'ya ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını yayınlaması üzerine soruşturmalara başlandığını ifade etmişti. Başsavcının açıklamasının ardından, hakkında soruşturma açılan Manuel Avendano, İspanya Büyükelçiliği’ne giderek sığınma talep etti.

Başsavcı, Venezuela’nın zengin doğal kaynaklarının peşinde olan küresel bir suç örgütünün olduğunu ve ciddi bir finansal güce sahip olan bu suç kartelinin, Juan Guaido’nun kurmak istediği paralel yapıya finansal ve siyasi destek verdiğini iddia ediyor.

Muhalif lider Juan Guaido ise suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ifade ediyor.

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