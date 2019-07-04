BM: Venezuela'da yargısız infazlarda binlerce kişi öldü

Venezuela'da siyasi ve ekonomik kriz devam ederken BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in raporunda ülkede yaşanan yargısız infazlara dikkat çekildi.

Ülkedeki son 18 aya odaklanan raporda Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin kayıtlarına göre 5 bin 287 kişinin güvenlik operasyonları sırasında "kamu görevlilerine mukavemet" nedeniyle öldürüldüğü, sadece bu yıl içinde 19 Mayıs tarihine kadar bin 569 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Resmi makamların yanı sıra insan hakları savunucuları, kurbanlar ve görgü tanıklarından oluşan 550 kişi ile yapılan mülakatlara dayanan raporda, sivil toplum kuruluşu Venezuela Şiddet Gözlemevi'nin verilerine göre ise geçen yıl 7 bin 523 kişinin, bu yıl Mayıs ayına kadar olan dönemde ise 2 bin 124 kişinin öldürüldüne dikkat çekildi.

Bachelet'in ofisinden yapılan açıklamada "Güvenlik güçleri, özellikle de özel kuvvetler (FAES) tarafından, güvenlik operasyonu adı altında yapıldığı iddia edilen yargısız infazlar şok edercesine yüksek" denildi.