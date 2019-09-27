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BM Venezuela’daki İnsan Hakları İhlallerini Araştıracak

27.09.2019 19:10 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Venezuela’daki insan hakları iddialarını araştırmak üzere uluslararası bağımsız bir misyon kurulması kararı aldı

BM Venezuela’daki İnsan Hakları İhlallerini Araştıracak

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Venezuela’daki insan hakları iddialarını araştırmak üzere uluslararası bağımsız bir misyon kurulması kararı aldı.

12 Latin Amerika ülkesi ve Kanada’dan oluşan Lima Grubu’nun önerisi üzerine oylanan ve kabul edilen öneriye göre, İnsan Hakları Konseyi Başkanı tarafından atanacak üyeler Venezuela’da 2014’ten bu yana yapılan protestolarda orantısız güç kullanımı, yargısız infaz, işkence, gözaltında kayıplar, keyfi gözaltılar gibi iddiaları araştırması ve faillerinin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarda bulunacak.

Komisyon gelecek yıl Eylül ayında, yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda komisyona bir rapor sunacak.

Venezuela’nin BM Daimi Temsilcisi Jorge Valero, kararı “düşmanca” olarak nitelerken, hükümetin misyonla işbirliği yapma niyetinin olmadığını beyan etti.

Geçen hafta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile Maduro hükümeti arasında, BM görevlilerinin ülkeye daimi erişimini ve iki insan hakları görevlisinin Venezuela’da ikamet edebilmesini içeren bir anlaşma imzalandığı ve detayların 30 gün içinde belirleneceği açıklanmıştı. Anlaşmaya göre BM yetkilileri gözaltı merkezlerine girebilecek ve bu görevlilere Venezuela içinde hareket özgürlüğü tanınacak.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun önderliğindeki Venezuela muhalefeti bir süredir ülkede milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, siyasi tutuklular, güvenlik güçlerince uygulanan hak gaspları gibi konuları protesto ediyor. Muhalefet ayrıca milyonlarca Venezuelalı’nın göç etmesine neden olan sosyo ekonomik koşulların yarattığı insan hakları sorunlarının sorumlusu olarak hükümetini gösterirken, Maduro hükümetiyse yaşananların Venezuela’ya uygulanan yaptırımların bir sonucu olduğunu savunuyor.

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