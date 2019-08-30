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BM: ‘Venezuelalı Göçmenlere Sınırlama Getirmeyin’

30.08.2019 22:05 | Son Güncelleme

Komşu ülkelere ekonomik ve siyasi nedenlerle göç eden rekor sayıda Venezuelalıya, bazı Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin mülteci sınırlaması getirmesi gibi olası bazı yeni tedbirlere karşı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği harekete geçt

BM: ‘Venezuelalı Göçmenlere Sınırlama Getirmeyin’

Venezuela’dan göç eden mültecilerin sayısı Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesi’nin (UNHCR) son verilerine göre yaklaşık 4,3 milyon kişi civarında.

Komşu ülkelere ekonomik ve siyasi nedenlerle göç eden rekor sayıda Venezuelalıya, bazı Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin mülteci sınırlaması getirmesi gibi olası bazı yeni tedbirlere karşı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği harekete geçti.

UNHCR ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Venezuelalı mültecilere getirdiği sınırlamaların sonuçlarından endişe duyduklarını belirtti.

Venezüellalı mülteciler ve göçmenler BM Özel Temsilcisi Eduardo Stein yaptığı yazılı açıklamada. “Venezuelalıları kabul eden ülkelerin mültecilerin ülke sınırlarına girmeleri konusunda getirecekleri sınırlamalar, mültecileri yasadışı yollara ve kaçak olarak bu ülkelerin topraklarına gitmeye zorlayacaktır. Bunun sonucunda istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz” dedi.

“Kaçak yollar facia getirir”

BM Özel Temsilcisi Stein, “Venezuellalı mülteci ve göçmen sayısı şimdilik 4,3 milyon kişiye ulaştı. Bu sayı gün geçtikçe artıyor. Mültecilerin tamamı uluslararası korumaya, temel hizmetlere ve iş imkanlarına ulaşmaya çalışıyor. Bu mülteci göçünden en çok etkilenen ülkeler Latin Amerika ve Karayipler oldu. Venezuela’dan göçün bu ülkelerde sosyal ve ekonomik etkileri oldu. Kısıtlı bütçeleri, azalan kaynakları ve kendi ülkelerindeki tüm gerginliklere rağmen Latin Amerika ve Karayip ülkeleri, Venezuelalıları kendi memleketlerinde hem sosyal hem de ekonomik yönden desteklemek için çaba göstermeye devam ediyor.”

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Venezuelalı göçmen ve mülteciler için yaptıklarını öven Özel Temsilci Stein, bölgedeki Venezuelalı mülteciler ve göçmenler için bazı ülkelerin sınırlama getirmesinden endişe duyduğunu belirtti. Stein, sınırlama getirilirse mültecilerin kaçak yollardan bazı ülkelere girmeye çalışacağını, bu tür bir yolun çok büyük facialara neden olabileceğini kaydetti.

“Bölgesel mekanizmaları güçlendirin”

Stein, Venezuelalı mülteci ve göçmenlerin sorunlarının bölgesel mekanizmaların güçlendirilmesiyle çözülebileceğini belirterek,” Devletlerin kendi ülkelerine ne kadar mülteci alıp almama ya da hangi önlemler alacakları konusunda karar verme hakkını kabul ediyorum. Ancak bölge ülkelerine mültecilere yardım etmeye ve uluslararası korumaya muhtaç olan bu kişilerin kazanılması için bölgesel mekanizmaların güçlendirilmesi çağrısında bulunuyorum” dedi.

Özel Temsilci Stein, Venezuelalı mültecilerin göç ettiği ülkelere girerken ülkelerin belirledikleri şartlara uyma konusunda büyük zorluklar yaşadığını bu yüzden bazı ailelerin bölünerek ayrı ülkelerde yaşamak zorunda kaldıklarını belirtti. Stein, “Belgeleri olan mültecilerin ülkelere girişleri kolay ve esnek olmalıdır. Ülkeler ‘Quito Süreci’ şartlarını yerine getirmelidir” diye konuştu.

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