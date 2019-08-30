BM: ‘Venezuelalı Göçmenlere Sınırlama Getirmeyin’

Venezuela’dan göç eden mültecilerin sayısı Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesi’nin (UNHCR) son verilerine göre yaklaşık 4,3 milyon kişi civarında.

Komşu ülkelere ekonomik ve siyasi nedenlerle göç eden rekor sayıda Venezuelalıya, bazı Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin mülteci sınırlaması getirmesi gibi olası bazı yeni tedbirlere karşı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği harekete geçti.

UNHCR ve BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bazı Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Venezuelalı mültecilere getirdiği sınırlamaların sonuçlarından endişe duyduklarını belirtti.

Venezüellalı mülteciler ve göçmenler BM Özel Temsilcisi Eduardo Stein yaptığı yazılı açıklamada. “Venezuelalıları kabul eden ülkelerin mültecilerin ülke sınırlarına girmeleri konusunda getirecekleri sınırlamalar, mültecileri yasadışı yollara ve kaçak olarak bu ülkelerin topraklarına gitmeye zorlayacaktır. Bunun sonucunda istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz” dedi.

“Kaçak yollar facia getirir”