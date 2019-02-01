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BM: ‘Venezuela’ya Yardım Yapmamız İçin Hükümetin Rızası Şart’

01.02.2019 00:36 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido’nu BM’den yardım talep eden mektubuna cevap verdi.

BM: ‘Venezuela’ya Yardım Yapmamız İçin Hükümetin Rızası Şart’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı olarak ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido’nu BM’den yardım talep eden mektubuna cevap verdi.

Guaido, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben yazdığı mektupta ülkesindeki milyonlarca kişinin insani şartlar altında yaşamadığını, Venezuela halkının beslenme, eğitim ve güvenlik gibi temel insani şartlara ulaşamadığını belirtmişti.

Guaido, Guterres’e hitaben 26 Ocak’ta yazdığı mektupta, BM ve bünyesindeki organizasyonların ülkesindeki bu acil insani krizin çözülmesine yardım etmesi çağrısında bulunmuştu.

“Kriz ve yarattığı etkiden endişeliyim”

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Guaido’nun Genel Sekreter Guterres’e hitaben yazdığı mektuba cevap aldığı yönündeki haberleri teyit etti.

Sözcü Dujarric, Guterres’in Guido’nun mektubuna verdiği cevapta, BM’nin Venezuela’da insani yardıma ihtiyaç duyulan yerlerde yardım yapmak ve bu yardımları arttırmak için hazır olduğunu, ancak bunun için hükümetin rıza ve işbirliğinin olması gerektiğinin altını çizdiğini belirtti.

Sözcü Dujarric'e göre, Genel Sekreter Guterres mektupta ayrıca bir ülkenin meşruluğunun tanınmasının genel sekreter kararıyla değil, üye ülkelerin, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararlar çerçevesinde olduğunun altını çizdi ve bu organlarda alınan kararlara saygı duyduğunu kaydetti.

Sözcü Dujarric,‘‘Genel Sekreter Guterres’in Guadio’ya cevaben yazdığı mektubu, Venezuela’nın BM Daimi Temsilciliği ve ayrıca Juan Guaido’nun kopyasını ilettiği ilgili makamlara da gönderdik’’ dedi.

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