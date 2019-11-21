HABER

BM Viyana Ofisi'ne Mısırlı Başkan atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 22:46 | Son Güncelleme

BM Viyana Ofisi'ne Mısırlı Başkan atandı

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi ve Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) başkanlığına Mısırlı Ghada Fathi Waly'nin atandığı duyuruldu.

BM bilgilendirme ofisinden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Mısırlı diplomat Waly'i, 2010'dan itibaren UNODC ve BM Viyana Ofisi başkanlığını sürdüren Yury Fedotov'un yerine görevlendirdiği bildirildi.

Waly'nin bu göreve getirilmesinde, sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun azaltılması, sosyal koruma, kadın ve gençlik gelişimi konularındaki 30 yıllık deneyiminin belirleyici olduğu kaydedildi.

Hali hazırda Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı olan Waly'nin ülkesinin uyuşturucu ile mücadele stratejisini geliştirdiğine vurgu yapılan açıklamada, özellikle gençler arasında uyuşturucuya yönelik farkındalık ve önleme kampanyaları yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, Waly'nin çeşitli görevlerinin yanı sıra Arap Ligi'nde Sosyal İşler Bakanları Yürütme Konseyi'ne başkanlık yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
Karısını öldürdükten sonra parçalayan zanlıdan şok savunma: "Başında ölmesini bekledim"Karısını öldürdükten sonra parçalayan zanlıdan şok savunma: "Başında ölmesini bekledim"
Mersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanık hakim karşısındaMersin'de boşanmak isteyen eşini öldüren sanık hakim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Viyana Ofisi’ne Mısırlı Başkan UNODC Viyana

En Çok Okunan Haberler

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

'AK Parti ile koalisyon yaparız' demişti! İYİ Parti'den açıklama

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Mülteciler meselesinde Türkiye'yi örnek alın

Türk çocuklar BM kürsüsünden seslendi: Türkiye'yi örnek alın

Cemile Ertürkoğlu'nu vahşice öldüren eşi konuştu, duruşma salonu buz kesti

Duruşma salonu buz kesti! Kan donduran detaylar

21 Kasım 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Trump: Seçimlerden önce mali kayıtlarımı yayımlayacağım

'Düşündüklerinden daha zenginim!'

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

Fuhuş operasyonunda 250 bin TL ele geçirildi! 2 kişi tutuklandı

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.