HABER

BM yardım konvoyu Suriye’ye geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 12:15 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 6 TIR'lık yardım konvoyu Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı.

BM yardım konvoyu Suriye’ye geçti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından 6 TIR'lık yardım konvoyu Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı.
Suriyeli plakalı TIR'lara yüklenen yardımlar, BM araçlarının eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye’ye geçiş yaptı. Yardım malzemelerinin Halep ve kırsalındaki Suriyeli sivillere dağıtılacağı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

BM yardım konvoyu Suriye’ye geçtiBM yardım konvoyu Suriye’ye geçti

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklarPosta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar
Dil Derneği Başkanı Özel: Sosyal medya Türkçenin canına okuduDil Derneği Başkanı Özel: Sosyal medya Türkçenin canına okudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırnak'ta patlama!

Şırnak'ta patlama!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu kızın hikayesi ortaya çıktı!

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Posta gazetesi yazarı uyardı: 100 liraya 1 milyon tane çakma iPhone ve Samsung satmaya çalışacaklar

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde yangın!

Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

Son dakika! Bedelli askerlikte başvuru sayısı 550 bini geçti

Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...

Konya'da herkesi şaşkına çeviren görüntü! Prof. Dr. Fetullah Arık'tan 'obruk' açıklaması...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.