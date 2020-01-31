HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. BM Yardım Kuruluşu: ‘ABD’nin Ortadoğu Planı Bölgede Çatışmayı Körükleyebilir’

BM Yardım Kuruluşu: ‘ABD’nin Ortadoğu Planı Bölgede Çatışmayı Körükleyebilir’

31.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Ortadoğu barış planına Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’ndan (UNRWA) tepki geldi. Kurumun direktörü Christian Saunders Trump yönetiminin sunduğu planın bölgede şiddetin artmasına neden olacağını savundu

BM Yardım Kuruluşu: ‘ABD’nin Ortadoğu Planı Bölgede Çatışmayı Körükleyebilir’

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Ortadoğu barış planına Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’ndan (UNRWA) tepki geldi. Kurumun direktörü Christian Saunders Trump yönetiminin sunduğu planın bölgede şiddetin artmasına neden olacağını savundu.

Cuma günü Genevre’de bir toplantıda konuşan UNRWA direktörü Saunders, Başkan Trump’ın ‘asrın anlaşması’ olarak nitelendirdiği Ortadoğu planıyla ilgili soruları yanıtladı.

Saunders, ‘’ABD’nin planının çatışmaların ve şiddetin artmasıyla sonuçlanacağı yönünde kesinlikle ciddi endişelerimiz var’’ dedi.

Gazze Şeridi ve Btı Şeria dahil olmak üzere Ortadoğu genelinde 5.6 milyon Filistinli mülteciye hizmet verilmesinden UNRWA’nın direktörü Saunders, ABD’nin önerdiği ve İsrail’in desteklediği barış planında Filistinli mültecilere dönüş hakkı tanınmamasının, uluslararası hukuka ve çeşitli BM Genel Kurulu kararlarına ters düştüğünün altını çizdi.

‘Filistinli mülteciler haklarının ve güvenliklerinin tehdit altında olduğu bu gibi durumlarda güvence için bize danışıyor’ diyen Saunders, temsil ettiği UNRWA’nın olası sonuçlardan etkilenecek olan Filistinli mültecilere yardım etme sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Başkan Trump’ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte Beyaz Saray’da açıkladığı barış planı, Kudüs’ü İsrail’in “bölünmez başkenti” olarak tanıyor, gelecekte kurulacak Filistin devletinin başkentinin de Kudüs’ün doğusundaki bazı bölgeleri kapsayacak “El Kudüs”ün olmasını öngörüyor.

Filistin tarafı ise hazırlanmasında söz sahibi olmadıkları gerekçesiyle Trump yönetiminin barış planını reddediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklamasıÇin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Ekrem İmamoğlu'na Şişli'de protesto

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Wuhan'daki Türkler havalimanına ulaştı

Wuhan'daki Türkler havalimanına ulaştı

Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklaması

Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs ve Türkiye açıklaması

Rusya'da ilk koronavirüs vakası kaydedildi

Rusya'da ilk koronavirüs vakası kaydedildi

Genç, kanserden ölen babasının son hediyesi nedeniyle gözyaşlarına boğuldu!

Kanserden ölen babasının son hediyesiydi!

Ağzına mızıka sıkışan genç kız hastaneye kaldırıldı!

Ağzına mızıka sıkışan genç kız hastaneye kaldırıldı!

Putin’den Medvedev’e maaş jesti

Putin’den Medvedev’e maaş jesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.