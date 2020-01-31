BM Yardım Kuruluşu: ‘ABD’nin Ortadoğu Planı Bölgede Çatışmayı Körükleyebilir’

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Ortadoğu barış planına Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’ndan (UNRWA) tepki geldi. Kurumun direktörü Christian Saunders Trump yönetiminin sunduğu planın bölgede şiddetin artmasına neden olacağını savundu.

Cuma günü Genevre’de bir toplantıda konuşan UNRWA direktörü Saunders, Başkan Trump’ın ‘asrın anlaşması’ olarak nitelendirdiği Ortadoğu planıyla ilgili soruları yanıtladı.

Saunders, ‘’ABD’nin planının çatışmaların ve şiddetin artmasıyla sonuçlanacağı yönünde kesinlikle ciddi endişelerimiz var’’ dedi.

Gazze Şeridi ve Btı Şeria dahil olmak üzere Ortadoğu genelinde 5.6 milyon Filistinli mülteciye hizmet verilmesinden UNRWA’nın direktörü Saunders, ABD’nin önerdiği ve İsrail’in desteklediği barış planında Filistinli mültecilere dönüş hakkı tanınmamasının, uluslararası hukuka ve çeşitli BM Genel Kurulu kararlarına ters düştüğünün altını çizdi.

‘Filistinli mülteciler haklarının ve güvenliklerinin tehdit altında olduğu bu gibi durumlarda güvence için bize danışıyor’ diyen Saunders, temsil ettiği UNRWA’nın olası sonuçlardan etkilenecek olan Filistinli mültecilere yardım etme sorumluluğu olduğunu hatırlattı.